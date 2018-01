INDUSTRIA El astillero de Cádiz inicia la próxima semana la primera obra de envergadura del año La factoría de la capital se ha preparado para 40 días de faena intensa al petrolero 'Deep Energy', que necesita una reforma integral

JAVIER RODRÍGUEZ

@JavierLaVoz CÁDIZ 17/01/2018 19:36h Actualizado: 18/01/2018 07:50h

La factoría gaditana de Navantia está preparada para abordar la semana que viene la primera obra de envergadura de este año. Se trata de una actuación integral al petrolero 'Deep Energy' que llegará a Cádiz para una varada general de casi 40 días de duración. El buque, de 195 metros de eslora y 31 de manga, estará en el dique cuatro de la factoría y pasará una profunda revisión de casco y propulsión. La plantilla del astillero de la capital compatibilizará este proyecto con la obra de la draga holandesa 'Princess Netherland' que atracará en el dique dos de la planta para someterse a labores de inspección y limpieza durante 20 días.

El astillero de la capital mantiene así el pulso y la carga de trabajo hasta verano tras encadenar varios meses seguidos de actividad. No hay que olvidar que la segunda obra de calado en el astillero de Cádiz se espera con impaciencia para marzo. La factoría arrancará entonces la reforma integral de un crucero de la compañía Royal Caribbean. Se trata del 'Mariner of the Seas', que se someterá a una transformación total que incluye, entre otras actuaciones, la incorporación de una estructura en una de sus cubiertas para albergar nuevos camarotes.

Los técnicos de Navantia han iniciado los primeros trabajos para la fabricación de este bloque de acero que irá insertado en la cubierta. No es la primera vez que el astillero de la capital se embarca en una obra de esta envergadura. En marzo de 2015 , el 'Explore of the Seas', también de la Royal, se sometió a una cirugía idéntica en un tiempo récord.

Imagen del 'Deep Energy' que será reparado en Cádiz -LA VOZ

Fuentes consultadas por LA VOZ han destacado que el barco entrará en las instalaciones de Navantia a primeros de marzo y permanecerá un mes en ellas. Curiosamente, el 'Mariner' había reservado dique en Cádiz para diciembre de 2017, pero se aplazó su llegada hasta primeros de marzo de 2018, debido a la ocupación que registraba la factoría hasta finales del pasado año. La intervención en el 'Mariner' generará un efecto inducido en la economía local debido al negocio que genera la presencia de más de un millar de operarios en la planta gaditana. El 'Explorer of the Seas', por ejemplo, vino con 2.000 operarios para acometer su reforma. A este contingente se sumó también medio millar de personas procedente tanto de la industria auxiliar como del propio astillero. En total, más de 3.000 obreros estuvieron trabajando a tres turnos durante 24 horas al día en abril de 2015. Precisamente en abril de ese mismo año, la Royal firmó con Navantia la renovación del contrato por, al menos, cinco años más, para el mantenimiento de la flota de cruceros que opera en el Mediterráneo.

Trabajo en tiempo récord

La relación entre Royal Caribbean y Navantia comenzó en noviembre de 2011 cuando la naviera delegó en los astilleros españoles la modernización del 'Splendour of the Seas'. El astillero de Cádiz cumplió en un tiempo récord, un mes, la instalación de una «cola de pato» en el barco para aumentar su estabilidad y coordinó la modificación de más de un centenar de camarotes, así como la extensión de las alas del puente de mando.

Royal Caribbean aprovechó también para remodelar todas las zonas de ocio del barco. Esta obra significó un importante aval para Navantia. La naviera quedó muy satisfecha con el resultado y al año siguiente envió a la planta gaditana al 'Grandeur' y al 'Serenade'.

Royal Caribbean se creó en 1968 gracias a al fusión de tres navieras noruegas. Cuenta con 21 barcos y la mayor parte de su nueva flota la compró entre 1998 y 2005. No es el único operador naval que ha confiado sus cruceros a Navantia.

El astillero de Cádiz mantuvo el tipo a lo largo de 2017, aunque el balance de reparaciones fue inferior al de 2016. El año pasado fueron 16 los buques los que entraron en las instalaciones de la capital para labores de mantenimiento, mientras que en 2017 fueron doce. Para 2018 ya hay programadas diez actuaciones.