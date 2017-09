Alerta ante dudosos comerciales de compañías eléctricas

La historia se repite. Dos individuos llaman a la puerta de su casa y le dicen que son comerciales de una compañía eléctrica, no enseñan su identificación ni nada que les caracterice como tal e insisten en ver una de sus facturas de la luz aludiendo a excusas de todo tipo.

«Me dijeron que venían a actualizar los datos de Endesa, que en mi factura la comunidad autónoma estaba mal y que dónde ponía 'Madrid' debía figurar 'Andalucía', que había habido un cambio y necesitaban de nuevo mis datos», asegura un ciudadano de la Bahía que ha recibido esta semana la visita de estos supuestos comerciales. «Además, me aseguraron que habían recibido un aviso para venir a mi domicilio a actualizar esta información, pero estoy convencido de que en mi casa nadie había llamado a la compañía eléctrica, por eso no les enseñé niguna factura, facilité datos ni, por supuesto, les dejé pasar», declara este hombre. Además, destaca que le llamó especialmente la atención que, antes de abrir la cancela, vio por la mirilla cómo uno de los 'comerciales' adelantaba una de sus piernas, acerándola a la puerta.

Desde Endesa aseguran que no son comerciales de su compañía, ya que éstos siempre se identifican como tales y acuden a los domicilios equipados con tablets que disponen de un sistema operativo especial para realizar simulacros de ahorro con los datos de los usuarios. «A veces piden una factura a los clientes para enseñarles a leerla» pero nunca argumentarían que en ella debe poner 'Andalucía' en lugar de 'Madrid' «porque todas las facturas de Endesa de España salen de Sevilla».

Desconfiar y pedir acreditaciones

Destacan en la compañía que es una estafa recurrente la de estos falsos comerciales y por la que ya han recibido varios avisos, por eso recomiendan que los ciudadanos «pidan la identificación en la puerta, porque los trabajadores de Endesa siempre la llevan». Y, «si no hay acreditación no les dejen entrar en la vivienda ni les den datos personales», agregan en la Policía Nacional.

Entonces, ¿qué es lo que quieren estos individuos? «Información sobre los habitantes de la casa, como si viven solos, por ejemplo», cuentan desde la Policía Nacional, donde también advierten que se han detectado casos de falsos trabajadores sociales que entran a casa de personas mayores y aprovechan para robarles.

O bien, los datos de la factura de la luz para cambiarles de compañía eléctrica. Es decir, sí serían comerciales, pero de otra empresa y utilizan métodos engañosos para cambiar a los usuarios de suministradora. Lo que también le ha sucedido a algunos habitantes de la provincia.

Al respecto, la Guardia Civil y la Policía Nacional dan unos consejos a tener en cuenta: no abrir la puerta de casa o el portero automático a personas desconocidas; desconfiar de quien llame ofreciendo cualquier cosa, aunque diga representar a un organismo oficial, ya que el delicuente utiliza cualquier excusa para entrar en la casa; tener cuidado con los servicios técnicos que no hayan sido solicitados previamente; pedir la identificación a todos los empleados que acudan al domicilio y no facilitar datos personales ni bancarios. Y, ante cualquier duda, llame a los agentes para ponerles sobre aviso de este tipo de estafas.