El PSOE presenta enmiendas a los presupuestos por valor de 330 millones

El PSOE ha presentado las distintas enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) por la provincia de Cádiz por valor 330 millones de euros, «que no son los 500 millones con los gobiernos de Zapatero, ni los raquíticos 100 del PP en 2017 que no permiten avance alguno». Según declaró ayer el diputado Salvador de la Encina , de 2004 a 2011 la inversión media estuvo en 500 millones de euros y tras seis presupuestos, esa cifra se ha quedado en 100 millones incluyéndose los dos planes de reindustrialización». Asimismo, en relación a las enmiendas presentadas, «la más importante en todo el territorio nacional, es una obra necesaria para que pueda seguir creciendo el desarrollo del puerto de Algeciras, lastrado hasta que no se acometa la obra de modernización de la línea férrea Algeciras-Bobadilla».

En este sentido, hizo un «llamamiento explícito al PP para que se comprometa de verdad». «El PP tiene que apoyar en las Cortes el compromiso de inversión de 250 millones que son no solo para acometer la obra, sino para cumplir con el mandato de la UE», ha añadido.

El diputado socialista ha aprovechado para demandar apoyo hacia la manifestación del día 18 en Algeciras, advirtiendo de que «no estaremos delante de la pancarta sino impulsando que se apruebe esta enmienda». Para De la Encina, «si el PP se quiere comprometer, no de palabra sino con hechos, que lo haga por este camino, si no se quiere sumar a esa manifestación que es un clamor social, al menos que se sume al apoyo en el debate de la enmienda, que será el día 22, para que las palabras de compromiso de estos días del presidente de Puertos del Estado o del ministro no caigan en aguas de borraja». El dirigente socialista ha explicado que hay otras «partidas muy importantes» para la provincia relativas al nudo de Tres Caminos, «cuyo proyecto se dejó redactado en 80 millones y el PP remodeló rebajándolo a 45 y que sigue en standby».

Además, se ha referido a otra partida dedicada a la carretera Vejer-Tarifa, «que se quedó paralizada en 2008, quedó pendiente de la declaración de impacto ambiental y ahí sigue tantos años después, cuando es esencial para impulsar el turismo y la seguridad de las carreteras en nuestra provincia», ha indicado.

Por su parte, el senador del PSOE Francisco Menacho se pronunció al respecto y dijo que los PGE «desprecian a los parados, porque sigue sin presentarse un plan especial en la provincia». A su vez, aseguró que «castigan a los pensionistas con una subida pírrica y a los dependientes, ya que la partida solo aumenta en 100 millones cuando se necesitarían 250 millones de euros».

Además, ha añadido que «desamparan a los estudiantes que necesitan becas, pues solo suben cuatro millones de euros para toda España, cuando sabemos que en este curso más de 100.000 estudiantes se han visto obligados a abandonar sus estudios por falta de medios».

Más inversión en infraestructuras

En cuanto a las infraestructuras, el senador socialista ha destacado que «son los PGE de los últimos años que menos dedican a este capítulo, y se sigue sin cumplir que debería de venir el 18% de lo que se invierte en toda España, ya que solo se va a destinar el 13%».

«Estamos hablando de un 37 % menos de inversiones para Andalucía, lo que es sin duda un castigo en toda regla», ha afirmado Menacho, que ha añadido que «el líder del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, y los diputados y senadores del PP por esta provincia, tienen una oportunidad de resarcirse de esta afrenta aceptando las enmiendas que afectan al desarrollo de la provincia y de Andalucía».

Finalmente, a preguntas de los periodistas sobre Navantia, De la Encina se ha reiterado en la necesidad de que el Gobierno ofrezca información sobre el contrato con Arabia Saudí, «tras varios meses de cautela ante el proceso», así como que ponga en marcha ya ese Plan Industrial, financiero y laboral que garantice el rejuvenecimiento de la plantilla y el pasivo que tiene la empresa con una deuda de 160 millones de euros.