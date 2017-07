«Podemos está en contra de todo lo que suponga la unidad de España»

El secretario general del Partido Popular de Cádiz, Antonio Saldaña, ha lamentado este lunes las declaraciones vertidas por el alcalde de la capital gaditana, José María González, Kichi, por «en lugar de dar la cara y asumir su responsabilidad por intentar torpedear el homenaje a la memoria de Miguel Ángel Blanco, se dedica a echar balones fuera y atacar al Partido Popular, fruto de la oposición sistemática que Podemos practica contra todo lo que suponga la unidad de España».

En este aspecto, Saldaña se ha reiterado en la crítica «a la conducta que mantuvo González y Podemos al no apoyar de forma decidida y unánime este homenaje a Blanco en Cádiz. El alcalde dice que la propuesta fue aprobada, pero omite que no fue gracias ni a él ni a los concejales de su partido, manteniéndose en una incomprensible abstención en el homenaje de una de las víctimas del terrorismo que mayor impacto causó a este país».

El secretario general ha querido aclarar que «no vale escudarse en la enmienda que Podemos intentó presentar a nuestra moción de recuerdo a Miguel Ángel Blanco, porque dicha enmienda rompía radicalmente con la esencia de la propuesta, que no era otra que mantener vivo el espíritu de Ermua como revulsivo espontáneo y unánime de toda la sociedad civil contra el terrorismo. Un espíritu que desde el Partido Popular contribuimos y trabajamos para que siga vivo pero que, en el caso de González y Podemos, ha quedado muy claro que no desean contribuir».

El secretario de los populares añadió que «no cabe duda de que González entiende que existen víctimas de primera y de segunda y no duda en arrinconar u olvidar a aquellas que pertenecieron al Partido Popular».

Saldaña ha avalado «todas y cada una de las palabras expresadas por nuestro presidente andaluz, Juanma Moreno, y seguimos sin comprender que existan grupos políticos, como las marcas blancas de Podemos en algunos municipios de la provincia, que se nieguen a reconocer de forma expresa la figura de Miguel Ángel Blanco».

Por último, el secretario general del PP de Cádiz ha sentenciado que «lamentablemente, no nos extraña la actitud tomada por Podemos no solo en la provincia, sino en el resto de España con respecto a Blanco, porque al fin y al cabo no entienden el régimen democrático, la libertad, la igualdad y la convivencia como la entendemos el resto de fuerzas políticas y civiles, dado que su único objetivo es romper con la unidad nacional».