Olas de hasta seis metros en el Golfo de Cádiz

El temporal de viento que sufre Cádiz durante esta semana está causando estragos en las ciudades pero también afecta al mar. El oleaje sube hasta niveles alarmantes y según los datos ofrecidos en la web de Puertos del Estado, en la boya del Golfo de Cádiz se registraron olas durante la madrugada de este jueves que alcanzaron los seis metros de altura significante.

Para tranquilidad de los gaditanos, cabe apuntar que estas olas no llegan con esta altura a la playa y no se producen nunca en la Bahía de Cádiz «porque no hay espacio suficiente para que se generen», como ha aclarado el meteorólogo Diego Padrón a este periódico.

La altura significante de ola (Hs, Hm0 o H1/3) es el parámetro más utilizado para calcular la media del tercio de olas más altas, y que coincide con la altura de las olas que un observador experimentado diría que hay en un determinado momento en el mar.

Puertos del Estado dispone de sistemas de predicción de oleaje, nivel del mar y circulación a escalas regional, costera y local, así como una red de 25 boyas (15 de Aguas Profundas y 10 Costeras), 36 mareógrafos y 4 sistemas de radar HF, situados a lo largo de todo el litoral español.

Los datos generados por estos servicios de predicción y observación pueden consultarse a través de la página web de Puertos del Estado, www.puertos.es, donde se ofrecen imágenes incluso en tiempo real.

Los muelles, cerrados

Debido a las malas condiciones meteorológicas el puerto permanecerá cerrado al tráfico desde las 06:00 horas de hoy jueves hasta nuevo aviso. Se suspenden también las operaciones de carga y descarga de todo tipo.