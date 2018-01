PLENO MUNICIPAL Atendida una mujer que acusó a Kichi en el Pleno de no ayudar a su sobrina fallecida El primer Pleno del año del Ayuntamiento ha sido convulso debido a las intervenciones de varios vecinos de Cádiz

LA VOZ

27/01/2018 20:49h Actualizado: 27/01/2018 20:59h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El primer Pleno del año del Ayuntamiento de Cádiz celebrado el este viernes ha sido convulso pero debido a las intervenciones ciudadanos más que por la confrontaciones políticas.

Dos vecinos abandonaron el salón de plenos demandando a José María González 'Kichi' inversiones para las familias más necesitadas de la ciudad. «Eres un demagogo y quieres a la gente pobre pero de lejos», interpelaron.

Otra de las intervenciones acabó con una mujer atendida en el suelo del salón donde se celebraba el pleno municipal. «Voy a hablar. Se lo debo a mi sobrina que la enterré ayer», comenzaba la vecina de Cádiz.

Kichi apeló al reglamento para que la ciudadana no interrumpiera el turno de intervenciones pero la mujer no quería abandonar el Pleno sin denunciar públicante su historia. El alcalde de Cádiz amenazó con irse y llegó el momento de mayor tensión. La gaditana comenzó a gritar que su sobrina fallecida no había recibido ayuda alguna y que ni se le había pagado una vivienda. La crispación de la mujer provocó que tuviera que ser atendida de un desvanecimiento.

Vídeo del momento de tensión publicado por 'Cádiz Vive'