El alcalde de Cádiz estalla con insultos a la oposición para defender al edil dimitido

El alcalde de Cádiz, José María González, ha defendido en una carta la «honestidad» de Manuel González Bauza, ya exdelegado de Medio Ambiente -dimitido tras ser reprobado por la oposición en un Pleno Extraordinario del pasado jueves 22- en la que muestra su «repugnancia» por los políticos «de profesión», que actúan «al más puro estilo de 'El Padrino'».

En la misiva publicada en sus redes sociales, el alcalde, de Podemos, recuerda que González Bauza le dijo que dimitía con la frase «alcalde, si voy a poner en peligro nuestro proyecto político me retiro, no quiero perjudicarte ni a ti a mis compañeros».

González Bauza comunicó su decisión de dejar el acta de concejal tras ser reprobado por la oposición, acusado por PSOE, Ciudadanos y PP de conocer irregularidades en la empresa concesionaria de limpieza, como casos de enchufismo y falseamiento de partes de trabajo, y de realizar una «nefasta gestión» por tener la ciudad más sucia.

El alcalde dice en su carta que el edil le contó esa decisión con una mirada que tenía «la rabia de los inocentes que no pueden demostrar que lo son», algo, que, según sostiene, le «parte el alma. Sólo tenías que haber dicho que pusiesen una sola prueba encima de la mesa, y no la habrían puesto (?) porque, sencillamente, no las hay», sostiene en la carta.

«Me da rabia que hablen los que tienen por qué callar, los que pertenecen a partidos que han hecho de la política una manera de ganarse la vida, trepas, mantenidos y estómagos agradecidos de la política, los que se jubilarán en el consejo de administración de las empresas a las que benefician», continúa el alcalde.

«Me repugna que te reprueben sin pruebas los que han colocado aquí y allá a sus amigos, a sus familiares, a sus amantes, generando durante años una clientela a las que, llegado el momento, le piden la devolución de favor, al mas puro estilo de 'El Padrino' de Mario Puzo», añade.

En su carta acusa a PP, PSOE y Ciudadanos de ejercer de «triple alianza» y se muestra seguro de que «brindarán con champán en las mesas opulentas de sus fastuosas cenas de Navidad por la pieza cobrada. Tienen que demostrar como sea y a cualquier precio que ellos son los llamados a dirigir nuestras vidas, a gobernarnos, aunque tras 35 años de gobierno nos dejen deudas multimillonarias y dos mamotretos, aunque ninguno haya tenido los cojones suficientes como para levantar esta tierra que ha confiado en ellos y ellas cada cuatro años, en ambos, mientras tenían a los suyos gobernando en la Junta o en el Congreso», acusa el alcalde de Cádiz.

Gonzalez defiende que, a pesar de las «mentiras» de la oposición, la ciudad ha mejorado en el año y medio de gobierno de Podemos y Ganar Cádiz en el ayuntamiento gaditano.