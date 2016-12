Un matrimonio y una joven de 26 años mueren en el incendio de una vivienda de Jerez

Un matrimonio y una chica han muerto esta madrugada como consecuencia de un incendio registrado en una vivienda de la localidad gaditana de Jerez.

Tras los primeros momentos de confusión, finalmente se ha confirmado que la joven fallecida tiene 26 años y es la novia de uno de los hijos del matrimonio. En el siniestro también han resultado heridas otras tres personas, dos de ellas de gravedad. Los primeros indicios apuntan a un fallo eléctrico como posible causa del incendio originado en una vivienda.

Según ha informado fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía, las víctimas mortales son los dos miembros del matrimonio, un hombre de 60 años y una mujer de 52 y una chica de 26 años de edad. Mientras que entre los heridos se encuentran la hija de 18 años de la pareja que está en la UCI y el hijo que consiguió escapar por la ventana.

El suceso se ha producido sobre las 04.08 horas cuando varios vecinos han alertado de la presencia de humo y llamas en el interior de una vivienda de dos plantas en la calle Afanas de la localidad jerezana. Acto seguido se dio aviso a efectivos de Bomberos, Emergencias Sanitarias (EPES) y Policía Local y Nacional.

Los efectivos se desplazan a lugar y encuentran a una persona inconsciente en la cocina de la planta baja y a otras tres en la planta superior también inconscientes. Bomberos proceden al rescate, sacan al exterior a las víctimas e intentan su reanimación, de la que se ocupan los servicios sanitarios.

Se confirma que tres de ellos han fallecido: el matrimonio y una joven de 26 años. La cuarta persona es la hija, que sale de la vivienda por su propio pie, que consiguen reanimar y es trasladada muy grave al hospital. Se encuentra en la UCI.

El quinto afectado en el siniestro es el hijo que sale de la vivienda a través de una ventana, la única de toda la vivienda que no tenía rejas, que daba a un patio trasero. También es trasladado al hospital.

Tras el rescate, Bomberos procede a la extinción de incendio. La vivienda se encontraba cerrada salvo por una ventana del salón que se había partido a causa de las altas temperaturas. El incendio se inicia en una prolongación a modo de pérgola hecha en el patio delantero de la casa, donde se acumulaban enseres y una motocicleta. El fuego entra a través de la ventana rota. La casa está llena de humo que acumula mucha toxicidad.

Se ha abierto una investigación para determinar las causas del siniestro.

La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, ha visitado en la mañana de este jueves el lugar de los hechos y ha decretado tres días de luto oficial por el suceso, según ha indicado el Ayuntamiento jerezano en una nota.

CONSEJOS EN CASO DE INCENDIO

• Mantenga la calma. Llame al 085 desde lugar seguro.

• La evacuación no es siempre necesaria y puede ser peligrosa. En caso de incendio, cuando éste no se produzca en su vivienda, el lugar mas seguro es su vivienda a no ser que los servicios de emergencia le indiquen otra medida. Cierre las puertas, ponga trapos en las rendijas y aléjese de la zona afectada. No olvide que, al abrir la puerta de su casa el humo accederá al interior de la misma.

• No olvide que si intenta salir debe contar con una llave accesible. Disponga siempre de una llave cercana a la puerta de salida, visible y en un lugar conocido por todos los ocupantes de la casa.

• Si el incendio se produce en su casa y no puede salir, cierre puertas para aislar el fuego y evitar la propagación del humo. No abra las ventanas ya que el oxígeno avivará el fuego y propagará el humo.

• Cuando esté aislado en una habitación, asómese a la ventana, hágase ver por los miembros de emergencia y espere indicaciones.

• En ningún momento intente acceder a una zona inundada de humo y si se encuentra ya en ella avance agachado y pegado a la pared. No intente subir a la azotea, arriba es donde hay mas humo. No olvide que el humo es mortal y constituye el mayor peligro en un incendio, puede afectarle en pocos minutos y producirle un desmayo que impida su evacuación o localización. Tampoco se deben utilizar los ascensores. Podría quedarse atrapado en ellos.