«La Semana Santa de Cádiz no puede ser clónica a la de Sevilla»

La hermandad de Oración en el Huerto celebrará el próximo sábado un cabildo de elecciones para el que solo se ha presentado la candidatura encabezada por Ignacio Robles Urbano. En los últimos dos mandatos, Robles ha formado parte de las respectivas juntas de gobierno pero ahora ha decidido dar un paso más. «Acogemos este reto con mucha ilusión por seguir trabajando y continuar la labor que se ha hecho», comenta Ignacio.

Llegó a la corporación de San Severiano en 1997 y desde entonces se ha ido formando constantemente. En el nuevo equipo de trabajo hay personas que repiten y otras que se inician en estas responsabilidades. «Iremos poco a poco para poder desarrollar las propuestas que queremos», indica Robles. El proyecto de la candidatura tiene siete puntos claves: hermandad, parroquia, culto interno y externo, patrimonio, aula de formación cofrade, caridad y acción social y juventud. No obstante y según comenta el propio candidato, «la prioridad es atraer a los hermanos durante todo el año y trabajar el tema de la juventud. Crear un grupo joven que funcione. Además de eso es muy importante desarrollar las propuestas de caridad y la creación del aula de formación porque vemos que no se realizan acciones concretas y pensamos que esto, bajo la tutela del director espiritual es muy importante».

Robles insiste en que es fundamental seguir con toda la tarea que se ha realizado previamente. «Nosotros decimos que en la hermandad hay poco que cambiar y mucho que continuar y en cuestión de caridad por ejemplo pues seguiremos como hasta ahora con Cáritas parroquial que hace una labor tremenda y aparte cualquier causa o acción social».

Ignacio Robles también es hermano de Las Aguas e incluso ha formado parte de la junta de gobierno de la corporación del Miércoles Santo. Es un apasionado de la Semana Santa que sigue día a día desde hace mucho tiempo como uno de los responsables de la web Cádiz Cofrade. Precisamente sobre la Semana Mayor gaditana Robles considera que hay que hacer una reflexión. «Hacen falta muchas cosas para que las aguas vuelvan a su cauce. Lo primero que haya hermandad entre las hermandades, que se actúe a nivel global y solucionaríamos buena parte de los problemas. Además, la Semana Santa necesita cambios que hay que afrontar y deben ser estudiados sin dejar que pase ya más tiempo». En ese sentido, este cofrade gaditano ya realizó en su día una propuesta para modificar la carrera oficial. «Independientemente de quien aporte la idea, hay que poner soluciones porque ahora mismo no funciona y hay que pensar en todas las hermandades», explica Ignacio Robles.

El candidato a hermano mayor de Oración en el Huerto sostiene que «hay un cambio de costumbres, la gente ya no se queda por la noche porque son mayores o van con niños pequeños. La Semana Santa de tarde es la realidad actual y es lo que debemos asumir en Cádiz». Además, el gaditano se refiere a las comparaciones con Sevilla. «Sevilla es un modelo y de ahí se pueden sacar ideas, pero no hacer que la Semana Santa de Cádiz sea clónica a la de Sevilla, eso sería un error. Tenemos un complejo de inferioridad nosotros mismos que no tiene por qué ser. Debemos hacer que nuestra Semana Santa sea cada vez más grande».