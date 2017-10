Una propuesta bien aceptada

Las cofradías gaditanas conocen estos días la nueva propuesta del Consejo de Hermandades de Cádiz con respecto a la Carrera Oficial. La actual Junta Permanente ha querido presentar una propuesta con la que pretende subsanar algunos de los clásicos problemas que surgen cada Semana Santa como los cruces de las cofradías o las sillas vacías en la céntrica calle Ancha. Por eso estas semanas se busca el consenso necesario para hacer efectiva esta nueva Carrera Oficial que, si hay acuerdo, se tendrá que aprobar definitivamente en el pleno de hermanos mayores.

Aunque el planteamiento puede tener sus inconvenientes, de momento son muchos los cofrades que consideran necesario cambiar.

Para Juan Manzorro, pregonero de la Semana Santa de 2013 y periodista de Canal Sur, es positivo que se aborde este tema. «Me parece bien que el Consejo inicie el estudio porque es un asunto pendiente y candente desde hace muchos años y me parece bien que acomentan este asunto». No obstante, Manzorro comenta que «creo que lo que no convienen son precipitaciones. La decisión que se adopte debe ser prolongada en el tiempo, que no sea provisional sino una decisión que sea para muchos años. Si no hay el consenso necesario se puede esperar un año más». Con respecto a la ausencia de la calle Ancha, el que fuera pregonero comenta que «es una pena porque es muy céntrica pero es verdad que en los últimos años está muy cuestionada y no tiene tirón. Dentro de la propuesta también hay puntos como Santiago que no tiene la prestancia que debería pero claro es una calle inevitable y habría que mejorarla mucho y también se da lo mismo en Candelaria».

El hermano mayor de La Sed, Manuel García, también considera que es bueno innovar. «Creo que la Permanente se ha tirado al ruedo con el gran problema de los cruces y los cortes que pienso que así se evitarían. Como cofrade de a pie estaba claro que a la Carrera Oficial había que hacerle algo porque si no seguíamos en las mismas. A lo mejor la propuesta no es la idónea, pues a probar, pero el inmovilismo no puede ser». Sobre la calle Ancha asegura que «los cortejos pasan rápido... se le perdió el encanto y de hace unos años se le puso la marca negra. Los cortejos cada vez llevan gente más joven y muchos niños y te piden que la recogida sea antes y estar menos tiempo en la calle».

La propuesta de Carrera Oficial ha sido también bien recibida por parte de Ramón Sánchez Heredia, hermano mayor de Ecce-Homo. «La que tenemos actualmente se ha deteriorado mucho. Hay que apostar por este proyecto nuevo y experimentarlo. No podemos seguir con lo mismo si queremos mejorar nuestra Semana Santa hay que hacer cambios porque también las circunstancias de las cofradías han cambiado, antes no había tantas en extramuros».

Juan Mera, pregonero de la Semana Santa de este año, analiza la propuesta con optimismo. «Como innovación y forma y cambio sí me gusta. Entramos en una calle no conflictiva con tres vías de entrada. La Catedral queda en medio y eliminamos Ancha que por encuestas y sillas es la más inhóspita». Mera considera que la tarea es complicada y admira a quienes trabajan en ello. «La Carrera Oficial es un clamor que todo el mundo pide ese cambio. Es un reto difícil pero creo que tiene personas valientes dentro. Va a ser muy complicado ponerla bien para este 2018 y si lo consiguen hay que felicitar al Consejo».

Entre los que valoran positivamente el cambio también los hay que apuestan por una Carrera Oficial distinta. Es el caso de Ignacio Robles, hermano mayor de Oración en el Huerto. «Me parece muy positivo que el nuevo Consejo trabaje en este tema. Sería un punto a favor de esta nueva Permanente. No obstante, nosotros entendemos que debe terminar en Catedral, abogando por la carrera entre San Agustín y Catedral».

Por su parte, Fernando Malines, hermano mayor de Santo Entierro comenta que «en principio parece una buena idea todos por Nueva, más sillas y solucionado el cruce de hermandades». El representante de la hermandad del Sábado Santo asegura que «a nuestra hermandad nos hace un recorrido más llamativo. Podemos introducir calles como Marqués de Cádiz, Cobos, Cristóbal Colón...». Malines reflexiona acerca de la modificación y explica que «el verdadero cambio pasa por la infraestructura que tenemos (palcos, sillas...). No hay dinero para una remodelación verdadera y si hubiera una inyección de dinero para ello, sí veríamos grandes cambios... pero lo importante es el interés y esfuerzo que ponen Juan Carlos Jurado y su equipo en intentar mejoras para las cofradías y para Cádiz».

De La Palma, Francisco Javier Lucero también se muestra partidario de cambiar. «Vemos bien todo lo que sea cambiar. El dar el paso para cambiar es bueno. Hay que intentarlo porque llevamos mucho tiempo intentando hacer algo diferente. En este caso no se sale mucho de la realidad. Desde el punto de vista económico, por las sillas, puede interesar porque no son sitios feos y a las hermandades de Puerta Tierra les favorece».