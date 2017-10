El Prendimiento recibe el nombramiento para el Vía Crucis Penitencial de 2018 Juan Carlos Jurado hizo entrega del nombramiento a Rafael Galeano

LA VOZ

Cádiz 31/10/2017 17:15h Actualizado: 31/10/2017 17:16h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Junta Permanente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, con su presidente Juan Carlos Jurado al frente, se desplazó a la capilla del Beato Diego José de Cádiz, para hacer entrega a la Junta de Gobierno del Prendimiento, de la que es hermano mayor Rafael Galeano Domínguez, del nombramiento como imagen que presidirá el Vía Crucis Penitencial de las Hermandades y Cofradías en 2018, que se celebrará el 19 de febrero.

Un nutrido grupo de hermanos arropó a la Junta de Gobierno en un acto de tanto valor sentimental. Justo delante de la imagen de Nuestro Padre Jesús en su Prendimiento, Juan Carlos Jurado hizo entrega del nombramiento a Rafael Galeano, dejando el presidente de la Permanente palabras llenas de cariño y respeto hacia la Real Congregación. «Dicen que todo llega y ha llegado este momento tan especial para vosotros. Deseo que el de 2018 sea un vía crucis hermoso, que nos acompañe el buen tiempo, que es lo principal, y que lo disfrutéis». Agradecido y estrechando la mano, los asistentes rompieron en una cerrada ovación por el momento histórico para los hermanos del Prendimiento. Un padrenuestro delante de la imagen cerró la entrega.

Posteriormente el presidente de la Permanente y el hermano mayor atendieron a los medios de comunicación presentes en la capilla. Jurado aclaró alguna duda sobre el desarrollo del Vía Crucis Penitencial de 2018. «La idea de la Permanente es seguir manteniendo el horario que se implantó el año pasado y queremos seguir por ese camino porque entendemos que puede haber más participación de los hermanos de la hermandad y de los fieles». Por su parte, Galeano expuso que la preparación del vía crucis está aún en una fase inicial. «No hemos tomado ninguna decisión y ni siquiera sabemos si podremos salir de la capilla o lo haremos desde la iglesia del Carmen. Hasta que no pasen los cultos a María Santísima del Patrocinio no empezaremos a programar el acto».

Del mismo modo, aclaró que el traslado de ida y vuelta y para el rezo de las estaciones en la Santa Iglesia Catedral, «no vamos a utilizar la parihuela del traslado –la habitual para los Titulares para el traslado cada Cuaresma al Carmen-». «Es algo que todavía no tenemos definido. Hemos visto distintas alternativas pero aún no sabemos qué vamos a hacer».

El hermano mayor del Prendimiento realizó también una valoración de la elección de su Titular para el Vía Crucis Penitencial. «A pesar de que se intuía, la ilusión que nos hizo fue un momento de gran satisfacción. Llevamos pocos meses de mandato en la hermandad y nosotros lo único que queremos es que esta casa esté abierta a todos los hermanos y que el acto del vía crucis oficial sirva para que nos acompañe todo aquel hermano que quiera estar con nosotros». Por otra parte, admitió que los acontecimientos extraordinarios no cesan desde que se hicieron cargo de la hermandad. «Desde que tomamos posesión lo iniciamos con un besamanos magno con la Virgen del Patrocinio. En el año 2018 nuestra imagen Titular va a salir en el Vía Crucis Penitencial, el Lunes Santo y en el Vía Crucis Diocesano. Nos hemos planteado que tenemos muchas ganas de trabajar y trabajar para que todo salga lo más dignamente posible».

Aprovechando la entrega del nombramiento, la Permanente realizó la visita institucional que viene haciendo con todas las corporaciones y conoció con todo tipo de detalles la flamante casa de hermandad del Prendimiento.