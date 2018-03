PREVIA Pendientes del cielo en la jornada de vísperas Servitas protagoniza un nuevo Viernes de Dolores en el que la previsión meteorológica no acompaña demasiado

A. MENDOZA

CÁDIZ Actualizado: 23/03/2018 07:53h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Orden Servita afronta un Viernes de Dolores con mucha ilusión y con la esperanza puesta en que los pronósticos de lluvia no se cumplan para poder realizar su salida procesional por tercer año consecutivo en esta jornada de vísperas de Semana Santa.

En San Lorenzo las últimas horas han sido de preparativos constantes y puesta a punto del magnífico palio de la Virgen de los Dolores que, si el tiempo lo permite, se podrá ver este viernes por las calles de Cádiz.

Rafael Guerrero encara de nuevo una salida procesional como máximo responsable de la orden. El prior se muestra contento a la vez que expectante. «Va a ser un día de los difíciles. No está muy clara la situación meteorológica y tendremos que decidir. Si tenemos una ventana suficiente. Además nosotros no tenemos tanto problema porque no va nadie delante ni detrás pero bueno habrá que esperar».

Servitas, Viernes de Pasión en Cádiz

Este 2018 se repite la tendencia de los últimos años y familias casi al completo forman parte del cortejo que estará compuesto por 110 penitentes a los que hay que añadir 25 niños. «Se está consiguiendo una de las cosas que buscábamos que era la presencia completa de la familia alrededor de la Virgen. Este año llevamos más niños y niñas que nunca que son hijos e incluso nietos de los propios hermanos y hermanas y eso se fragua en estos años», explica Guerrero.

Tras el palio cuarenta personas irán en la penitencia. También estará con Servitas el fraile de la orden llegado de Roma, Franco María Eazzalle, junto al director espiritual Jesús García Cornejo. «Tenemos muchas ganas de salir ir a Catedral, hacer nuestra oración y poner de manifiesto la festividad del día de María al pie de la cruz» comenta el prior.

Para la salida la orden no presenta novedades ya que actualmente está centrada en la restauración de la capilla. En principio las puertas de San Lorenzo se abrirán a las 19.00 horas cuando empezará a desfilar el cortejo que tomará por las calles Sagasta (drcha.), Mateo de Alba, San José (drcha), Hospital de Mujeres (drcha), Plaza la Libertad, Plaza Topete, Compañía, Plaza de Pío XII, Arquitecto Acero, Estación de Penitencia en la S.I.C., Plaza de Pío XII, Compañía, Santiago, Plaza Candelaria, Montañes, Plaza Palillero, Novena, San Miguel, Gaspar del Pino, Benjumeda y Sagasta (izq.). La recogida está prevista a las 00.30 horas. El veterano José Julio Reyeros dará las órdenes a sus cargadores para la maniobra. El acompañamiento musical lo pondrá nuevamente la banda Maestro Dueñas de El Puerto de Santa María.

La Virgen lucirá espectacular como siempre con el exorno floral formado por calas y otras flores en tonos blancos principalmente. Servitas mantiene la decoración helicoidal en las jarras. La orden fue la primera en introducir este tipo de ornamentación en Cádiz.

Si el tiempo lo permite Servitas saldrá este viernes a la calle y mostrará su esencia, su carisma fraternal, su vocación de servicio a los demás. En definitiva, acercará a los gaditanos la Virgen por la que tanta devoción hay en esta ciudad.