Música para recuperar el órgano de San Francisco

CÁDIZ Actualizado: 15/03/2018 15:27h

La Comunidad Franciscana prosigue en su tarea de conservación y restauración del patrimonio conventual. Uno de los elementos donde se quiere actuar es el señorial órgano que se ubica junto al Coro, una pieza barroca de mediados del siglo XVIII atribuido a Ernst Brandt.

Para tal fin, el próximo sábado 24 de marzo a las 20:15 horas tendrá lugar un Concierto Pro-Restauración de esta obra, interpretándose el conocido 'Miserere' de Hilarión Eslava, a cargo de la Coral y Orquesta del Teatro Villamarta de Jerez.

Las entradas, al precio de 10 euros se pueden adquirir directamente en la Sacristía del Convento en horario de apertura del templo de 11 a 14 horas y por las tardes de 18 a 20 horas. Asimismo también se pueden obtener a través de las hermandades de Vera-Cruz y Nazareno del Amor e igualmente el mismo sábado 24 antes del concierto en la puerta principal de la iglesia.

Fray Francisco González Ferreras es el guardián del convento franciscano y principal impulsor de esta iniciativa en la que se busca recuperar este valioso elemento patrimonial. «El estado ahora mismo es bastante deficiente. No se trata de una restauración pero sí el arreglo en particular de los fuelles», explica el sacerdote quien además detalla que se trata de cuatro órganos en uno. «Hay un órgano del siglo XVI, otro del XVII, del XVIII y del XIX que es más o menos el que funciona medianamente pero falla mucho por los dos grandes fuelles porque pierde mucho aire del motor», insiste Francisco.

El actual responsable del céntrico convento gaditano indica que «lo que más urge es que el teclado y el coste es bastante cuantioso. Es necesario un teclado nuevo y eso hay que pedirlo y fabricarlo en Alemania. Solo hacerlo y traerlo serían casi los 6.000 euros a los que hay que añadir la mano de obra del organero Manolo Luengo».

Fray Francisco espera que haya una buena respuesta ante este concierto. «Mi empeño es porque es un patrimonio cultural, artístico y para una vida conventual y además es necesario para la pastoral matrimonial y de la iglesia. El órgano es esencial y primordial y no llegar y que un día y que aquello no funciona porque se ha atascado una tecla y no permite que las demás funcionen».

El concierto será el sábado 24 de marzo después de la misa de las 19.30 horas. El acceso será por la puerta principal y allí habrá personas para acomodar a los asistentes en sus sitios. La comunidad franciscana ya ha solicitado al Ayuntamiento 150 sillas. «A ver si somos capaces de cubrir al menos el arreglo del teclado. La organización de las Noches Blancas fue un éxito y agradezco a la feligresía y a los gaditanos la respuesta que nos dieron entonces. Ahora necesitamos su apoyo de nuevo para arreglar este patrimonio cultural y artístico», concluye Fray Francisco.