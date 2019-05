VINOS Diez de los mejores vinos de la D. O. Bierzo El crítico de ABC viaja a la la D.O. Bierzo (León), que está apunto de cumplir treinta años

Nueve vinos de uva mencía y uno de garnacha tintorera. No es habitual encontrar elaboraciones exclusivas de esta última uva por esta zona de España, aunque sale con bien, con un muy bien en este y (seguro que lo haría también) en cualquier otro examen. De los nueve tintos de Mencía, algunos más conocidos que otros, me quedo por su singularidad, por su sinceridad, con el Van Gus Vana. Un vino que te hace pensar en él semanas después de haberlo catado. No es habitual, pero a la vez se le ha dado tiempo suficiente para crecer, educarse y hacer feliz a la gente. Cualquiera de los otros (cada uno a su precio, como siempre) son buenos ejemplos de la gran calidad de la uva Mencía.

Aquiana

Redondo, magnífico una vez que ha completado el tiempo necesario en botella. Obra repleta de fruta de alta calidad, muchas notas minerales y cierto placer.

Puntos: 93. Precio: 15 euros. Añada: 2015. Variedad: Mencía. Bodega: Merayo. Dirección: San Andrés de Montejos (León). Tel: 987 057 925. Web: bodegasmerayo.com

Cantariña 1

Aroma a bayas negras, notas herbales, balsámicas y un marcado carácter frutal en boca. Cierta delicadeza dentro de un conjunto marcado por ese carácter. Distinto. Chulo.

Puntos: 92. Precio: 18 euros. Añada: 2015. Variedad: garnacha tintorera. Bodega: Cantariña Vinos de Familia. Villafranca del Bierzo (León). 606 075 194. vinoscantarina.es

Dominio de Tares Cepas Viejas

Aromas de fruta negra confitada, recuerdos de regaliz, clavo y frutos secos tostados. Con cuerpo equilibrado, delicado y final persistente.

Puntos: 92. Precio: 12 euros. Añada: 2016. Variedad: Mencía. Bodega: Dominio de Tares. Dirección: San Román de Bembibre. Tel: 987 514 550. Web: dominiodetares.com

Godelia Selección Mencía

Notas de frutas rojas maduras envueltas de matices minerales, especiados y de madera fina. En boca es suave, muy elegante y sedoso con taninos dulces y amables.

Puntos: 93. Precio: 28 euros. Añada: 2012. Variedad: Mencía. Bodega: Godelia. Cacabelos (León). Tel: 987 54 62 79. Web: godelia.es

Hombros

En los últimos seis meses ha dado el paso que se esperaba de él con mayor tiempo en botella. Quizá de los vinos más elegantes intensos y a la vez delicados. Todo a su precio.

Puntos: 93. Precio: 16 euros. Añada: 2015. Variedad: Mencía. Bodega: Casar de Burbia. Carracedelo (León). Tel: 987 562 910. Web: casardeburbia.com

Men de Mencía

Aromas a frutas rojas de bosque como moras y frambuesas conviviendo con notas florales de violetas. En boca, una entrada fresca, notas florales y recuerdos de su crianza.

Puntos: 91. Precio: 7-8 euros. Añada: 2014. Variedad: Mencía. Bodega: Soto del Vicario. San Clemente (León). Tel: 926 666 027. Web: pagodelvicario.com

Pago de Valdoneje Viñas Viejas

Te deja una sensación de paz, de equilibrio, de una uva mencía tratada de principio a fin como debe ser. Frescura, finura, sabor y equilibrio. Todo es bueno.

Puntos: 92. Precio: 13 euros. Añada: 2016. Variedad: Mencía. Bodega: Vinos Valtuille. Valtuille de Abajo (León). Tel: 987 562 165. Web: vinosvaltuille.com

Ucedo

Es un magnifico vino, no queda duda alguna, y el tiempo en botella le da una mayor prestancia, sabiduría, calidad y belleza. Si es que eso era posible. Uno de los grandes.

Puntos: 94. Precio: 29 euros. Añada: 2009. Variedad: Mencía. Bodega: Gancedo. Dirección: Quilos (León). Tel: 987 134 980. Web: bodegasgancedo.com

Van Gus Vana

A estas alturas de la película, la capacidad de sorpresa disminuye, pero aún existe. Grandísimo vino de viñas viejas. Muchas ganas de volverlo a catar. Y esta vez, beber.

Puntos: 93. Precio: 18 euros. Añada: 2012. Variedad: Mencía. Bodega: María Zamarreño. Molinaseca (León). Tel: 639 202 403. Web: mariazamarreño.com

Século Mencía

Buena madurez y crianza, aromas a fruto rojo y negro, equilibrio, persistencia, fresco, vivo. Un tinto muy bien elaborado, tanto como adecuado para todos los públicos.

Puntos: 91. Precio: 6 euros. Añada: 2015. Variedad: Mencía. Bodega: Vinos de Arganza. Toral (León). Tel: 987 544 831. Web: vinosdearganza.com