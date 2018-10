Quince planes buenos y baratos para disfrutar del puente del Pilar

Fiesta del marisco de O Grove

Desde 1963 se celebra, al llegar el mes de octubre, la Fiesta del marisco de O Grove en este municipio de las Rias Baixas gallegas.

Este evento gastronómico-cultural, del 4 al 14 de octubre, pone de relieve los pilares básicos de la economía de este pueblo costero: el turismo y la pesca. Ambos conjugados hacen posible que esta fiesta de promoción cultural siga adelante.

La Festa do Marisco do Grove tiene como objetivo fundamental dar a conocer la calidad del marisco de aquellas aguas. Es por ello por lo que se realiza un esfuerzo especial en cuidar con especial mimo la calidad del marisco que se degusta estos días, buscando que el visitante aprenda a diferenciar el sabor y las características del marisco gallego frente a otras variedades. Gracias a la colaboración de la Cofradía de Pescadores de San Martiño de O Grove y de los productores, mariscadores y marineros locales, el Concello do Grove realiza acopio de producto para poder disponer de los mejores ejemplares durante los días de la fiesta.