Seis prácticos consejos para volar sin riesgos esta Semana Santa Tener claro qué documentos son los necesarios para viajar, qué hacer con el equipaje o cómo reclamar ante un retraso, claves para estar tranquilo en el aeropuerto

Los días festivos de Semana Santa son un buen momentos para disfrutar de los pueblos de España donde tradición y cultura se dan la mano en procesiones y citas religiosas en catedrales o iglesias centenarias. Pero también la Semana Santa es una de las mejores fechas para hacer un viaje de larga distancia y descubrir nuevas ciudades. Las grandes capitales europeas como París o Londres son las preferidas por los españoles que también se decantan -los que pueden disfrutar de la semana completa de vacaciones- por Nueva York o el Caribe. Tener claro qué documentos son los necesarios para viajar, qué equipaje podemos llevar con nosotros o cómo reclamar ante un retraso, cancelación, overbooking o pérdida de equipaje, ayudarán al viajero a disfrutar sin nervios de una escapada perfecta. Desde Reclamación de Vuelos han elaborado unos consejos básicos a tener en cuenta antes de emprender el viaje en avión.

Llegar al aeropuerto con tiempo suficiente

Aunque no lo parezca, es importantísimo llegar con antelación al aeropuerto, para que puedas realizar el papeleo necesario si es que viajas al extranjero con suficiente tiempo antes de abordar a tu primer vuelo, de lo contrario podrías quedarte en tierra. Lo más recomendable es que si es un vuelo nacional hay que llegar dos horas antes, mientras que para destinos internacionales cuatro horas es lo mejor.

Documentos necesarios

Los documentos hay que verificarlos con tiempo suficiente y comprobar que no falte: -Documento de identidad personal y/o pasaporte de los pasajeros (comprueba su caducidad). A algunos países no se puede volar si el pasaporte expira en menos de 6 meses. Si tienes pasaporte y DNI, ¿por qué no llevar ambos? Imagina que pierdes uno, con el otro resolverás muchos problemas.

-Libro de familia si hay menores o certificado de nacimiento (mejor llevarlo aunque nuestro hijo pueda volar con DNI). De nuevo, cuantos más papeles, mejor.

-Visados si necesitas alguno para entrar al país u hojas como el ESTA para EE.UU.

Reserva del vuelo y tarjeta de embarque

Si se puede, es mejor llevar la reserva del vuelo impresa (es el email que te envía la aerolínea cuando lo contratas o que te da la agencia de viajes) y si tienes un smartphone, con la reserva accesible en tu móvil, ya sea en el email o descargada. Con los nervios no hacemos más que moverla de sitio y cuando la necesitamos, no aparece. Lo mismo sucede con las tarjetas de embarque. Llévalas localizadas en todo momento.

Equipaje

Mira las dimensiones y pesos máximos y número de bultos aceptados. Muchas veces dependen de cada aerolínea. Recuerda que en los controles de seguridad del aeropuerto no se fijan que los equipajes de mano cumplan con la normativa de tamaños y pesos de cada aerolínea, ahí solo controlan que no lleves artículos prohibidos. Puede ocurrir que se llegue a tu puerta de embarque y el personal de cabina diga que se tiene que facturar. Esto puede ocurrir por dos motivos:

-Que el equipaje no cumpla las condiciones de la aerolínea. En ese caso, no te quedará más remedio que facturar y pagar, seguramente, pagar más caro que si hubieras facturado a la hora de comprar el billete.

-Que haya ya demasiados equipajes de mano a bordo del avión. Esto es una realidad cada vez más frecuente: como mucha gente viaja o quiere viajar solo con equipaje de mano, falta sitio en el avión y algunas maletas se ven abocadas a la bodega. En este caso no tendrás que pagar extra, pero tendrás que recoger tu maleta en el torno.

Incidencia en el vuelo

Si tienes una retraso, cancelación, denegación de embarque u overbooking, lo que tienes que tener claro es: -Si el retraso es superior a 3 horas, sufres una cancelación, overbooking o denegación de embarque deben indemnizarte entre 250 a 600 euros.

-La aerolínea está obligada, además, a ofrecer soluciones para llegar a tu destino final de forma gratuita y debe pagar cualquier gasto derivado de la incidencia como comidas y hospedaje.

-Si no lo hace y lo pagas tú, deben devolverte todo el dinero que gastes en vuelos, alojamiento y comidas sumado a la indemnización. Deben a devolvértelo todo y compensarte. Guarda todos los documentos de gastos, tarjetas, reservas... Son útiles para demostrar la incidencia. Saca fotos antes de que te las quiten o las pierdas.

Incidencia con el equipaje

El Parte de Irregularidad de Equipaje (Property Irregularity Report) es un documento que nos permite hacer un seguimiento de la maleta en caso de pérdida o rotura y nos permite reclamar en el futuro. En el stand de la aerolínea puedes hacerlo.

-Compra lo que necesites, tienen que reembolsarte los gastos ocasionados derivados de no tener el equipaje

-Deberán compensarte con 67 euros al día, además de los gastos, hasta un máximo de 21 días, fecha en la cual se estima que la maleta se ha perdido aunque se encuentre.