Tres españoles elegidos entre los cinco mejores cocineros del mundo El exfutbolista sueco Bjorn Frantzén triunfa en The Best Chef Awards de 2019 en una gala celebrada en Barcelona, y en la que son los propios chefs y profesionales los que deciden los premios

El sueco Bjorn Frantzén fue elegido este martes como el mejor cocinero del mundo al recibir el galardón The Best Chef Awards Top 100 de 2019 en una gala celebrada en la Universidad de Barcelona (noreste), y en la que son los propios chefs y profesionales los que deciden los premios.

A Frantzén le han seguido como mejores chefs del mundo Joan Roca (elegido en segunda posición), Dabiz Muñoz (tercera), el estadounidense Grant Achatz (cuarta) y el restaurante barcelonés Disfrutar (quinta), contándose así hasta tres representantes españoles entre los distinguidos como mejores cinco del planeta.

Frantzén es un exfutbolista de 42 años y dirige un restaurante en Estocolmo (Suecia) cuyo nombre es el propio apellido Frantzén y que ha obtenido tres estrellas Michelin; cuenta además con otros numerosos galardones, incluidas más estrellas Michelin en otros locales que son de su propiedad.

Durante el acto, que ha congregado a un centenar de los mejores chefs del mundo, también se ha entregado el premio The Best Chef Legend Award al austríaco Eckart Witzigmann, de 78 años y conocido a parte de por su trabajo tras los fogones por su divulgación de la cocina con la publicación de varios libros.

Se ha repartido asimismo el The Best Chef Best FoodArt Award, que ha recaído en las manos del británico Daniel Watkins, y el The Best Chef Fol-LOVERS Award, que ha distinguido al chef francés Gregoire Berger, del restaurante Ossiano de Dubai.

El The Best Chef Rising Star Award ha ido a parar a las manos de la peruana Pía León, quien dirige la cocina del restaurante Central en Lima (Perú) junto con su pareja Virgilio Martínez.

Mientras que el trío de chefs que comanda el barcelonés Disfrutar -Oriol Castro, Mateu Casañas y Eduard Xatruch- se ha llevado una doble satisfacción al ser elegido su restaurante también como el The Best Chef City Gourmet Award.

La familia Roca también se ha ido a casa con gran alegría, pues Jordi, hermano de Joan, ha sido galardonado con el The Best Chef Pastry.

Al terminar la gala de premios los asistentes han podido disfrutar de un menú preparado precisamente por El Celler de Can Roca que, a juzgar por lo limpios que han quedado los platos, puede afirmarse que ha hecho disfrutar a la gran mayoría de los comensales.

El pasado año, en la gala celebrada en Milán (Italia), entre los cinco mejores cocineros figuraron Joan Roca, Rene Redzepi, Dabiz Muñoz, Björn Frantzén y Jonnie Boer, por lo que tres de ellos han repetido en esta ocasión en el top 5.

En la lista de los 100 finalistas han entrado en esta edición de 2019 por primera vez los cocineros españoles Victor Arguinzoniz, Eduard Xatruch, Oriol Castro y Mateu Casañas.

De este centenar de cocineros de alto nivel 18 son franceses, 12 italianos y otros 12 españoles.

Además de la gala, la capital catalana ya acogió este lunes un encuentro con la participación de reconocidos chefs y expertos en alimentación como el propio Joan Roca, Davide Oldani, Paul Smeets y Charles Spence, denominado "Food Meets Science".