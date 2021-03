Últimas noticias de cultura hoy sábado, 6 de marzo del 2021 Infórmate las últimas noticias del día de hoy. El más completo resumen de las noticias de última hora del día 6 de marzo del 2021 en ABC.es. Lee las últimas informaciones y sucesos de España, Internacional, Deportes y Sociedad, entre otros.

Actualizado: 06/03/2021 06:00h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las últimas noticias de hoy, en los mejores titulares del día que ABC pone a disposición de todos los usuarios. Todas las últimas horas del sábado, 6 de marzo con un exhaustivo resumen que no puedes dejar pasar:

Lo compró como una auténtica ganga: solo 35 dólares por una vasija de la dinastía Ming. El afortunado adquirió este pequeño cuenco de porcelana china en una venta de garaje en Connecticut, en el noreste de los Estados Unidos, y ahora la casa de subastas de Sotheby's de Nueva York lo saca al mercado por un valor entre los 300.000 y los 500.000 dólares, como parte de su colección 'la Semana de Asia'.

Este viernes discográfico es de los más moviditos que se recuerden últimamente: tres gigantes del pop como son Justin Bieber, Drake y Bruno Mars han coincidido en lanzar a la vez sus nuevas canciones, generando un tráfico brutal en las plataformas de 'streaming' y en las redes sociales.

En 2015, los arqueólogos se sorprendieron al descubrir un cráneo humano en la parte superior de un pozo vertical de difícil acceso en la cueva Marcel Loubens, al norte de Italia. La datación por carbono determinó que pertenecía al Neolítico, entre los años 3630 y 3380 a.C.

Cuesta mucho destrozar tus propios prejuicios. Y más en estos tiempos donde internet y las redes sociales funcionan con términos exactamente contrarios: cuanto más refuerzan la posición del usuario y le hacen sentirse «más especial», mejor les va. Al comenzar a escribir mi ensayo ‘El Síndrome Woody Allen’, donde cuento los diversos vericuetos del enfrentamiento judicial entre Woody Allen y Mia Farrow -supuestos abusos sexuales de él a su hija adoptiva, Dylan Farrow, incluidos-, asumí que, tras bucear en la abundante hemeroteca, las entrevistas televisivas o las actas judiciales, mi premisa de partida se podría venir abajo. Que quizá se equivocasen los escrutinios psicológicos, judiciales o policiales de Allen a principios de los noventa. ¡O que existiese una conspiración subterránea contra Mia! Interioricé que en periodismo nada resulta más transgresor hoy día que admitir que estás equivocado: pediría disculpas, devolvería el adelanto a la editorial y me apuntaría al paro.

Escribe Stanislaw Lem en su novela de referencia, Solaris (1961), que los seres humanos nos consideramos los caballeros del Santo Contacto. Pero que, en el fondo, no tenemos necesidad de otros mundos. «Lo que necesitamos son espejos. No sabemos qué hacer con otros mundos. Un solo mundo, el nuestro, nos basta, pero no nos gusta como es. Buscamos una imagen ideal de nuestro propio mundo; partimos en busca de un planeta, de una civilización superior, pero desarrollada de acuerdo con un prototipo». Lem expresa, con amarga ironía, que nos lanzamos al descubrimiento de otras civilizaciones sin haber explorado nuestros propios abismos, locuras y vergüenzas. Y no imaginamos que pueda haber algo muy distinto ahí fuera que no tiene que ver con el entrañable E.T., los marcianos psicópatas de Tim Burton o el alien que masacra a la tripulación del Nostromo. «¿Y qué haremos con esos otros mundos? Dominarlos o que ellos nos dominen: ¡no hay otra idea en nuestros patéticos cerebros!».

Últimas noticias de cultura hoy sábado, 6 de marzo del 2021 es un contenido original de ABC.es