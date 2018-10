MADRID GAMES WEEK Madrid recupera la mayor feria de videojuegos de España El evento organizado por la patronal del sector, que se celebrará del 18 al 21 de octubre en Ifema, apuesta por un modelo «transversal» para darle visibilidad a la industria española

El videojuego es uno de los sectores con mayor proyección internacional. El consumo crece cada año no solo en número de consumidores sino también en relación al dinero que factura, más que el cine y la música juntos. La popular «Madrid Games Week», la mayor feria española de la industria del videojuego, volverá a celebrarse en la capital con el objetivo de convertirse en «referente» del sector tras haberse celebrado los dos últimos dos años en Barcelona.

El evento, que prevé la asistencia de unos cien mil asistentes, se celebrará del 18 al 21 de octubre y estará organizado por la patronal del sector del ocio electrónico, la Asociación Española de Videojuegos (AEVI), en colaboración con Ifema. Durante la celebración del salón, que contará con una superficie de 43.000 metros cuadrados, los visitantes podrán disfrutar de una «potente y numerosa oferta de actividades» como zonas con un millar de puestos de juego disponibles, espacios recreativos, así como competiciones de videojuegos y talleres.

En total, se calcula la presencia de unos 150 expositores pertenecientes, en su mayoría a las grandes firmas del sector. «Es la gran feria de la industria y contamos con las máximas expectativas de asistencia», explicó ayer Eduardo López-Puertas, director general de Ifema, durante su presentación oficial, quien se ha referido a esta edición como «única y especial». «Hemos construido un gran evento que congregará a la acompañas más importantes del sector y hará disfrutar de una experiencia única a los asistentes».

Además de acceder a algunos títulos exclusivos que todavía no han salido a la venta, los visitantes podrán conocer las propuestas de la zona de desarrolladores locales. «Queremos que sirva para crear una plataforma de impulso y visibilidad de la industria española y tratar de ayudar a los desarrolladores indies a mejorar y vender sus productos a inversores internacionales», subrayó José María Moreno, director general de AEVI.

Uno de los objetivos es que la feria sea una «plataforma de visibilidad de la industria» del desarrollo español para «construir» un tejido industrial de calado dada la alta penetración de aficionados, unos 16 millones de videojugadores en alguno de los formatos existentes. «Lo que hemos querido es que sea un evento para dar visibilidad a todos los agentes de la industria y ofrecer contenidos para todo tipo de jugadores», apuntó Alberto González Lorca, presidente de la patronal.

En esta edición se estrenará, además, la mayor red WiFi pública que permitirá soportar más de 64.000 conexiones simultáneas. Entre algunas de las novedades esperadas, PlayStation presentará títulos como «Days Gone» o «Dreams», que saldrán próximamente al mercado. Otras compañías como Activision mostrará la nueva entrega de la serie bélica Call of Duty, mientras que Microsoft hará lo propio con otros de su próximos lanzamientos, «Ori and the will of the Wisps», o el recientemente estrenado «Forza Horizon 4» o «Kingdom Hearts II», uno de los títulos más esperados del año que viene. Ubisoft, Bandai Namco o Take-two serán otras firmas invitadas.