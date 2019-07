Twitter te explicará por qué hay mensajes que no puedes leer

Si se reconoce como un adicto a la red social del pajarito, es probable que en algún momento, mientras estaba leyendo un hilo de mensajes, se haya encontrado un tuit que ha sido eliminado o que no es visible sin que se explique el motivo. Pues bien, Twitter afirma que a partir de ahora comenzará a contextualizar los motivos por los que el mensaje en cuestión ha desaparecido. Así, al menos, lo ha anunciado a través de la aplicación.

«En unas pocas semanas, comenzará a ver más contexto en cada aviso para ayudar a explicar por qué los Tweets no están disponibles», ha señalado la red social a través de la cuenta Twitter Support en respuesta a un usuario.

We're fixing the issue where you see so many "This Tweet is unavailable" notices in conversations. This is usually due to deleted or protected Tweets, or muted keywords.



In a few weeks, you'll start seeing more context on each notice to help explain why Tweets are unavailable. https://t.co/0iW8Eclwvg