Opera, el navegador alternativo que quiere competir con Google Chrome

El mundo de los navegadores está monopolizado por Google Chrome. En octubre de 2020, este ocupa el 66% del mercado, Safari un 17% y el resto, Firefox un 4%, Samsung 3%, Edge 2,85% y Opera un 2%. Hoy en día todos los navegadores están basados en Chromium, incluso Microsoft se dio por vencido con Edge. De todas formas, hay alternativas a Chrome, como Opera, un navegador que ahora está recuperando su espacio. ABC habla con Stefan Stjernelund , jefe de producto de Opera para Android, quien lleva más de 20 años trabajando en la industria, sobre la situación de la compañía.

¿Cuál es la última novedad de Opera para Android?

La gran novedad es la conexión con Opera Desktop. Veíamos que los usuarios no la utilizaban porque estaban cansados de tener que hacer login una y otra vez en el ordenador y en el móvil. Lo que hemos hecho es conectar los dispositivos: solo hay que escanear un código QR. No es algo totalmente nuevo porque ya hacíamos algo parecido con Opera Touch para sincronizar la función «Flow», una forma de compartir enlaces, imágenes, o videos entre navegadores. Lo que hicimos fue utilizar esa base para integrar esta solución de Opera para Android y que nos sirviera no solo para incorporar la función «Flow», sino para realizar una sincronización completa. Era, además, una petición que ya habíamos recibido de los usuarios que conocían «Flow» y querían que también estuviera disponible en Opera para Android.

¿Cómo funciona exactamente?

Lo que hace es conectar distintos dispositivos, por ejemplo, tu ordenador y tu móvil, así que si decides guardar una página como favorita la tienes también en las páginas favoritas de tu navegador en el móvil; y si eliges guardar las contraseñas en el navegador, estarán también disponibles en todos tus dispositivos. Además, si estás trabajando en el navegador de escritorio y tienes que dejarlo, puedes enviarlo al móvil y seguir navegando donde lo dejaste.

Además, tenemos la función «Flow», que es como una especie de chat con uno mismo al que, por ejemplo, puedes enviarte un recibo o un enlace para leerlo o para verlo más tarde en el ordenador.

Muchos usuarios se envían emails a sí mismos o a terceros con el asunto «Ignora este mensaje, como recordatorio para mí mismo». Con «flow» ya no es necesario hacer todo eso.

El código QR, ¿conecta cualquier dispositivo? ¿Cómo se hace la sincronización exactamente?

Sí, es sencillo. En el ordenador entramos en www.opera.com/connect y aparecerá una imagen de código QR. Lo escaneamos con Opera para Android y listo. Nos pedirá, como mecanismo de seguridad, que introduzcamos un número de comprobación para asegurarnos de que no ha sido accidental.

Hay quien además utiliza esta sincronización como 'backup' para cuando cambia de dispositivo o para tener una copia de seguridad. Toda la información que tenías en el móvil la sincronizas en el ordenador y cuando estrenas un dispositivo Android no tienes que introducir todas tus claves de nuevo, basta con escanear el código QR de Opera.

¿Qué más novedades trae el nuevo Opera?

Hemos añadido «sitios principales». Hay dos grupos de usuarios en lo que se refiere a esta función: a los que les encanta, la utilizan mucho y la personalizan y los que no la usan habitualmente y se acaba convirtiendo en una sección muy estática. Cuando nos planteamos rediseñar esta área queríamos encontrar una solución para ambos. Así hemos creado «Sitios sugeridos», que es como una segunda línea y es muy dinámica, ya que varía según las costumbres del usuario. Por ejemplo, si a primera hora del día suelo entrar en ABC para leer las noticias del día, cuando entre por la mañana en el navegador de Opera para Android, ABC será uno de mis sitios sugeridos; pero si por las noches no acostumbro a leer el periódico, el navegador me sugerirá otros sitios que suela visitar a esas horas como, por ejemplo, MujerHoy o Pisos.com.

Opera también creó un navegador solo para gamers, ¿qué respuesta está teniendo?

Opera GX ha tenido una aceptación espectacular en el mercado. Con poco más de un año en el mercado ya tiene cinco millones de usuarios activos mensuales en el mundo. Las últimas novedades que hemos incorporado han sido la música inmersiva, creada el compositor Rubén Rincón y el grupo barcelonés Berlinist, y las nuevas gamas de color. Son algunas de las funciones que más valoran nuestros usuarios pero, sobre todo, les encanta poder limitar el uso de CPU, de RAM y de ancho de banda que utiliza el navegador. Por eso también hemos añadido, en las últimas versiones, la opción de cerrar más fácilmente las pestañas que están consumiendo más recursos (Hot tab killer). En definitiva, se trata de adaptarnos al máximo a las necesidades de los gamers y la respuesta que recibimos está siendo muy positiva. Así hemos podido constatarlo en nuestra cuenta de Discord a la que ya se han unido más de 130.000 usuarios.

¿Qué crees que busca la gente cuando instala un navegador de Opera?

Tenemos un navegador muy completo. Estamos orgullosos de ofrecer entornos seguros que hacen la vida más fácil a nuestros usuarios y que no requieren aplicaciones de terceros. Ofrecemos soluciones propias, con lo que reducimos el riesgo de filtraciones de datos o brechas de seguridad a través de extensiones, algo que recientemente ha provocado algún que otro disgusto a los usuarios de otros navegadores.

Por poner algunos ejemplos de estas soluciones integradas, tenemos un sistema propio para configurar el bloqueo de anuncios solo en determinados sitios; o para la aceptación de cookies de forma automatizada, de forma que no tenemos que estar continuamente haciendo clic en cada página que abrimos, algo que puede llegar a ser un poco desesperante. Son funciones que se pueden considerar "premium" y que hacen de Opera una solución diferente.

Otra de las funciones que más aprecian nuestros usuarios es la criptocartera. Probablemente es la más segura, la más avanzada y la más cómoda de utilizar que existe. También está integrada en el navegador. Creemos que es importante incluirla para no depender de soluciones de terceros, por todo lo que ello implica en términos de seguridad.

He estado recientemente en España y he podido comprobar lo mucho que se utilizan los códigos QR para leer las cartas de los restaurantes. Me parece interesante recordar que Opera para Android incorpora un lector de códigos QR muy seguro. Basta con abrir Opera para Android para utilizarlo e, incluso, puedes configurar un atajo para que esté disponible con la pantalla bloqueada. Además, personalmente, utilizo mucho el lector de código de barras. Por ejemplo, para saber más de un vino que me gusta escaneo la etiqueta para leer reseñas u obtener más información sobre él.

En definitiva, trabajamos para ofrecer soluciones cada vez más completas. Lanzamos actualizaciones continuamente. Hemos mejorado también el «modo noche»: es uno de los más avanzados -si no el más avanzado- del mercado y permite mantener la pantalla oscura en prácticamente cualquier página. Para mí es un gran avance porque si estás navegando en una habitación a oscuras muchas páginas pueden llegar a ser tan deslumbrantes que molestan.

¿Cómo es Opera de eficiente?

En el caso de Opera para Android, por ejemplo, el hecho de estar basados en Chromium hace que tengamos algunas limitaciones en cuanto a lo que podemos optimizar el navegador. Hay una base de código que compartimos prácticamente todos los navegadores. Pero hemos añadido nuestras propias mejoras para ser más eficientes. Por ejemplo, en el caso de Opera, si una página tiene mucho texto, con otro navegador tendrías un texto muy pequeño o tendrías que hacer scroll horizontal; Opera para Android ajusta mejor el formato y facilita la lectura. Es una de las partes donde hemos mantenido nuestro propio código.

En 2012 decidimos cambiar a Chromium. Es cierto que no era tan eficiente como nuestro propio sistema, pero adaptarnos tenía ventajas innegables. De hecho, Microsoft ha tomado esa misma dirección. Al final hay muchos desarrolladores trabajando en Chromium. Nosotros mismos, cuando decidimos dar ese paso, nos convertimos también en parte de esa comunidad que trabaja para mejorar Chromium cada día.

Habéis trabajado también mucho en la integración de redes sociales...

Sí, exacto. Es una de las funciones más apreciadas de Opera para PC. Es una función muy cómoda, porque así puedo tener, por ejemplo, WhatsApp en el ordenador y no tengo que andar cerrando páginas o pendiente del móvil mientras trabajo. Igual que Easy File, ahorra mucho tiempo porque así puedo compartir rápidamente archivos o vídeos directamente desde el navegador.

¿Es fácil cambiar a Opera?

En el caso de Opera para PC es realmente fácil. Puedes importar rápidamente todos tus favoritos, contraseñas, etc. En el caso de Opera para Android, tendrías que hacerlo con la sincronización, es decir, primero utilizar Opera en versión de escritorio y con el código QR ya lo tendrías en el dispositivo Android. Hemos intentado tener una migración directa desde Firefox o Chromium, pero no es posible por razones de seguridad. Así es como funciona Android y tiene sentido que no podamos tomar datos de otras aplicaciones por seguridad, lo entendemos. Por eso, para poder sincronizar todos los datos con Opera, es necesario hacer esta operación primero en el PC.

¿Qué será lo próximo para Android?

Lo cierto es que no puedo entrar en muchos detalles, pero sí puedo decir que estamos trabajando en el algoritmo que sugiere páginas al iniciar en el navegador. También avanzaremos para integrar más funciones en el navegador de forma que no necesites utilizar extensiones.

