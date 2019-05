El Hormiguero El monumental cabreo de Pablo Motos con Facebook: «Está permitiendo una publicidad que utiliza mi imagen, sabiendo que es una estafa, y no me hacen caso» La imagen del presentador de «El Hormiguero» está siendo utilizada por los ciberdelincuentes para llevar a cabo ataques de phishing

Facebook consiguió sin querer en la noche de este martes unos «minutos de gloria» en «El Hormiguero». El programa de Pablo Motos entrevistó anoche a actriz Marta Milans pero, en medio de la entrevista, Motos hizo un inesperado parón para criticar, sin pelos en la lengua, a la popular red social.

«Quiero advertir que Facebook está permitiendo una publicidad que utiliza mi imagen y, sabiendo que es una estafa, no me hacen caso. Se trata de una publicación en la que aparece una imagen mía sin mi consentimiento y con un supuesto modo de ganar dinero fácil a través de un enlace», denunció Motos.

Si eres usuario de Facebook, puede que hayas visto un anuncio que utiliza la imagen del presentador acompañado de un texto más que sospechoso: «El consejo de Pablo facilitó que la población española ganara dinero» o «Muchos españoles ya han ganado miles gracias al consejo de Pablo». Evidentemente, no hay consejo alguno. Se trata de un ataque de phishing con el que los ciberdelincuentes roban datos personales e incluso dinero a los usuarios.

Si ves alguno de estos anuncios, envíanoslo y repórtalo. No metas tus datos personales. Es una estafa y estamos denunciándolo #MartaMilansEHpic.twitter.com/sTfZ2A2yZQ — El Hormiguero (@El_Hormiguero) 7 de mayo de 2019

Los anuncios falsos en Facebook son muy populares. Simulan ser noticias, acompañadas de la imagen de un famoso y un titular llamativo, con el objetivo de no pasar desapercibidas y conseguir que el usuario haga clic en ellas. Amancio Ortega y Carlos Slim ya fueron víctimas en su momento, como ahora lo está siendo Pablo Motos.

Es una estafa

Si el usuario pincha en el anuncio fraudulento, es dirigido a una página web que simula ser de un medio de comunicación. Sin embargo, no hay medio alguno que respalde dicha información. Se trata de una página fraudulenta que solicita al usuario una cantidad de dinero para acceder a un premio mayor, una herencia o una gran inversión que jamás llegará.

Hay otras ocasiones en las que los ciberdelincuentes solicitan el dinero para una nueva criptomoneda y aseguran que otros rostros famosos, de los que también utilizan su imagen de forma fraudulenta, ya lo han hecho y se han hecho millonarios.

«Insisto en que es una estafa y aprovecho para denunciarlo aquí porque no tengo cómo defenderme», dijo Motos, que no dudó en mostrar su hastío porque se ha puesto en contacto con Facebook y parece ser que la red social no le ha ofrecido solución alguna.

«Lo que sí saben, seguro, es cobrar por las publicidades», dijo Pablo Motos, que adelantó que el caso está ya en manos de la Guardia Civil porque «desde Facebook dicen que son una empresa tan grande que no pueden controlar toda la publicidad».

El presentador de «El Hormigero», visiblemente indignado, reiteró: «Facebook sabe que es una estafa y os estafa a vosotros que sois sus clientes, así que tened cuidado».