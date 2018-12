Microsoft lanzará su propio navegador para acabar con la hegemonía de Chrome La compañía abandona Edge consciente de sus limitaciones y problemas

Microsoft Edge no funciona. El éxito que esperaba conquistar la compañía en el mundo de los navegadores, como cuando Explorer era la estrella, no llega. Y no llegará. Así que la compañía ha decidido cambiar de estrategia.

La empresa que dirige Satya Nadella está construyendo un navegador con tecnología Chromium, sobre la que también se sustenta el popular navegador Chrome de Google y que reemplazará a Edge en Windows 10, según recoge « WindowsCentral».

Edge nació en 2015 con Windows 10. «Construido desde cero con un nuevo motor de renderizado conocido como EdgeHTML, Microsoft Edge fue diseñado para ser rápido, ligero y seguro, pero se lanzó con una gran cantidad de problemas que provocaron que los usuarios lo rechazaran desde el principio», recuerda el medio. Desde entonces, ha luchado por conquistar aquel espacio que dejó Explorer. Pero Chrome se adelantó.

«Microsoft ha tirado la toalla con EdgeHTML y está construyendo un nuevo navegador web con tecnología Chromium, que utiliza un motor de renderización similar a Chrome. Con nombre en código 'Anaheim', este nuevo navegador para Windows 10 reemplazará a Edge como el navegador predeterminado en la plataforma. No se sabe en este momento si Anaheim usará la marca Edge o una nueva marca, o si la interfaz de usuario entre Edge y Anaheim será diferente. pero una cosa es segura: EdgeHTML en el navegador predeterminado de Windows 10 está muerto», asegura el medio.

El nuevo navegador de Microsoft pondrá fin a los problemas de inestabilidad y rendimiento habituales en Edge.