Así fueron las elecciones virtuales: el PSOE también «gana» y el PP fue el partido menos mencionado La actividad en Twitter durante la jornada electoral fue, cuanto menos, apasionante. Especialmente en los primeras horas, porque el panorama se tornaba diferente, con Vox como auténtico protagonista

Las redes sociales, una vez más, sirvieron de antesala para la información. De altavoz para muchos ciudadanos, quienes dejaron plasmado en sus perfiles sus ideas políticas en una jornada, las elecciones generales del 28-A, que dio como gran triunfador al PSOE; también en el otro ring donde se dirimen supuestamente los conflictos sociales, Twitter. En las elecciones «virtuales» los socialistas fueron, a su vez, los vencedores: fue el partido político más mencionado.

En el otro extremo, el Partido Popular, que recibió poco apoyo en redes sociales. Llenar una plaza de toros o un teatro es, sin duda, un importante medidor de la temperatura electoral. Vox, otro de los vencedores de la noche, ha despertado un gran interés en redes sociales. Y eso que, hasta la entrada en vigor de las medidas publicitarias de Facebook, que obliga registrarse e informar de la inversión en anuncios, había tenido presente la red social como catapulta de sus mensajes (pagados). No le ha hecho falta anunciarse. Todo lo contrario que Unidas Podemos, que ha sido uno de los grupos que más dinero ha destinado a anuncios en redes sociales en esta campaña electoral.

El resultado es el que es; eso ya es historia. Los partidos ponen cada día más esfuerzo en de cara a movilizar a los votantes en las redes sociales. Durante el 28-A, las menciones en han estado lideradas por la cuenta institucional del PSOE siendo la cuenta que más referencias ha recogido, según las estimaciones de la consultora Kreab.

Por el contrario, su líder, Pedro Sánchez, ha mantenido un perfil bajo desde su cuenta personal y es el candidato que menos «ha hablado» desde Twitter con 118 «tuits» contra los 480 de Santiago Abascal, primero en número de «tuits» publicados, durante estas semanasde campaña. De lo que se habló, de lo que no se habló y emojis. Así, los expertos creen que, en líneas generales, los temas de conversación han sido poco focalizados en asuntos concretos y más bien han sido respuestas o mensajes para criticar al contrario.

Análisis de las menciones de los usuarios de Twitter con respecto a los distintos partidos políticos y sus líderes - KREAB

Interacciones muy cambiantes

Pero la actividad en Twitter durante la jornada electoral fue, cuanto menos, apasionante. Especialmente en los primeras horas, porque el panorama se tornaba diferente. Según el análisis elaborado por Metricool para este diario, las menciones con el «hashtag» #EleccionesGenerales28A (con casi 102.000 tuits) y #28A (con casi 195.000 tuits) fueron estables durante la tarde. Pero a partir de las 22:00 horas fueron incrementando considerablemente, tal y como puede observarse en la siguiente gráfica:

METRICOOL

El pico en el que se dieron más tuits fue a las 00:04 am con 1.256 mensajes. En este momento ya se sabían los resultados y Metricool apunta a que este incremento pudo producirse porque fue cuando salieron a hablar los políticos.

Y entre tanta actividad, muchos tuits destacaron por encima de lo normal. De hecho, de entre los diez que generaron mayor interacción, todos eran de usuarios particulares excepto uno:

Este tuit del partido de Abascal obtuvo 14.916 interacciones, sutuándose en el top 8, según Metricool. El resto del ranking está protagonizado por mensajes de particulares y solo el de Vox fue protagonista, superando al resto de adversarios, que no generaron tanta interactividad en esos minutos. Ni siquiera los tuits del PSOE, el ganador.

Vox fue también el partido que más menciones obtuvo. Quizás porque el resultado obtenido no fue finalmente el que las encuestas le otorgaron. El descalabro del PP también pasó factura a Pablo Casado, cuya formación fue la segunda que más menciones consiguió, seguida del PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos:

METRICOOL

Sin embargo, el líder que se llevó el mayor número de menciones fue Rivera. El líder de la formación naranja ardió en la noche electoral, situándose por encima de Casado. El claro vencedor, Pedro Sánchez, fue el líder al que menos mencionaron en Twitter durante los primeros minutos, junto a Pablo Iglesias, que es, sin embargo, uno de los más influyentes en la Red:

METRICOOL

Los temas clave

La conversación de Vox, Ciudadanos y Partido Popular tenía como base el atacar al Gobierno mientras este los tachaba de «trifachito». Fuera de este fuego cruzado entre partidos, de las temáticas de interés la más destacada ha sido, con diferencia, la economía seguida de la unidad de España y la corrupción.

El PSOE ha destacado por su discurso de igualdad de género mientras que el PP y Vox superan al resto al hablar de temas de seguridad del Estado, como el terrorismo. Destaca el interés mostrado por Vox en temas como inmigración, animalismo o los jóvenes. Existen algunas temáticas de las que ciertos partidos políticos han preferido no hablar. El PSOE no ha «tuteado», sin embargo, sobre inmigración ni animalismo. Por su parte, Unidas Podemos tampoco ha tratado en sus mensajes el problema migratorio, mientras que Vox no ha tratado durante la campaña nada relacionado con medio ambiente o sanidad en sus «tuits».

Análisis de las menciones con respecto a distintas temáticas - KREAB

Ciudadanos y Partido Popular abordaron en una u otra medida todos estos temas. Se han analizado los principales emojis como reflejo de las reacciones de los usuarios por partido político. El PSOE ha conseguido que el emoji de su campaña, el corazón rojo, sea el más utilizado, mientras que Vox ha hecho de la bandera de España su símbolo de campaña. Podemos también se atribuye el símbolo del corazón, las emociones, aunque en ocasiones lo tiñe de violeta, el color de su partido. Destaca también las veces que se ha compartido el símbolo del puño levantado.

Los líderes más populares

Sobre la relevancia, según varias herramientas de social media consultadas por este diario, PSOE ha obtenido una medida de popularidad del 44% en la jornada electoral. En la última semana, además, ha generado un mayor interés en las redes sociales logrando, incluso, un crecimiento de las menciones en torno al 25%. Mientras, la figura de Pablo Casado tiene una popularidad del 38.8% y su interés en la última semana se ha reducido hasta el 14%.

Quien más se acerca a los resultados en redes sociales obtenidos por el PSOE es Ciudadanos, cuyo líder, Albert Rivera, ha generado una popularidad del 39.2% y un aumento de su interés sobre el 22% en los últimos días. Peor suerte se ha llevado Pablo Iglesias que, pesea que su popularidad se mantiene en torno al 46.2%, las menciones cada vez menores que le ha llevado a situarse en el 2% en esta semana. Sorprende, sin embargo, que Santiago Abascal, lçider de Vox y uno de los más beneficiados en los resultados de las elecciones, obtenga un çíndice de popularidad en TWitter del 20,4% y su interés haya decaído en la última jornada hasta el 4%.

En el caso del PP, según otros paneles de monitorización de redes sociales, los usuarios de Twitter ofrecen un sentimiento neutral en el último día, aunque la marca «PP» cotiza tanto positivos como neutral. EL PSOE, en cambio, es una de las formaciones que más impacto ha generado que, aunque la mayoría se sitúa en un sentimiento neutral, las menciones positivas y negativas están muy desequilibradas; una gran parte de los usuarios (el 11%) apunta a sentimientos negativos. Más neutral pero con más pasión se colocan los usuarios cuando se refieren a Ciudadanos, otro de los ganadores de la noche electoral, que sus siglas golpean con mucha fuerza, estando los mensajes positivos por encima de los negativos. Sin embargo, Unidas Podemos recibe más mensajes negativos que positivos, aunque en general se refieren de una manera más aséptica. Vox es el grupo que más mensajes recibe, aunque está algo más desequilibrado dado que se refieren al grupo liderado por Santiago Abascal tanto desde un punto de vista negativo como positivo.