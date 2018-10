Google Plus Los fracasos más sonados de Google Con el anuncio del cierre de Google Plus, el gigante de internet acumula numerosos propuestas que ha mandado al cementerio de servicios olvidados, entre ellos, Reader, Wave o Buzz

No todos los gigantes tienen todas las partes de su cuerpo vigorosas y musculadas. Los hay que tienen, incluso, los pies de barro. Y los hay, como en el caso de Google, a los que les falta una extremidad para ser completos. Pese a ser una máquina de hacer dinero con sus negocios, el mundo de las redes sociales se le ha resistido. Es su asignatura pendiente, la batalla que nunca ha ganado.

El anuncio de cierre de la red social Google Plus (o Google+, técnicamente) es la constatación formar de esta premisa. La multinacional norteamericana lidera el mundo de internet con su motor de búsqueda -el más utilizado del mundo-, también el ecosistema móvil con Android -el más utilizado del mundo- o el de los correos electrónicos con Gmail -el más utilizado del mundo-. Y ni por esas ha logrado acercarse ni una pizca a Facebook, la mayor red social del mundo con unos 2.250 millones de usuarios únicos.

Google Plus ha sido casi desde el primer momento (2011) un quebradero de cabeza para la compañía. Para amasar cuota de mercado, el servicio generaba un perfil a todo aquel usuario que tuviera cuenta en Gmail. Una decisión que, por defecto, lograba incrementar la presencia, pero su uso, desde el principio, ha sido muy residual. Ni los últimos intentos de lavarle la cara y desvincularlo de la cuenta principal de Google ha permitido resucitarlo. Esta decisión es la puntilla a un servicio que nació prácticamente muerto desde el principio. Y ya es uno de los grandes fracasos del historial del gigante de internet. Como aspecto positivo, muchas de las funciones que ha venido probando en plataformas se han implementado en otras.

Buzz

No es el único producto de la compañía que ha ingresado de facto en el cementerio de los servicios olvidados. Uno de los más recordados fue Buzz. Lanzado en 2010, esta plataforma fue uno de los primeros coqueteos de Google con el mundo de las redes sociales. Estaba pensado para ampliar las funcionalidades de su correo electrónico Gmail. Pero se quedó en intento, un experimento, en un mero añadido, en un sonoro fracaso que acabó en 2013. Tuvo mala acogida desde el primer día y generó gran controversia no solo por sus problemas de privacidad, si no por la propuesta de Google para unificar todos los servicios de ese estilo en Google+.

Dodgeball

Cinco años antes de aquella irrupción, Google probó suerte en un ámbito todavía poco frecuente en la época, la geolocalización. Lo hizo gracias a la adquisición de un servicio llamado Dodgeball, creado por el fundador de Fourquare. La idea era permitir a los usuarios compartir su ubicación a través del móvil. Se quedó en nada porque en 2009 se cerró, aunque se reemplazó por Latitude, cuya tecnología se empleó para avanzar sus proyectos de posicionamiento. Un negocio, sin embargo, que controla con exitosos servicios como Google Maps.

Wave

Tal vez adelantado a su tiempo, esta herramienta de trabajo colaborativo en tiempo real atrajo a profesionales de todos los sectores desde el primer momento en que llegó. Su propuesta era simple pero efectiva. Con ella los usuarios podían charlar y compartir todo tipo de documentos. La herramienta, que se ejecutaba directamente en el navegador, permitía crear conversaciones colectivas con varios usuarios en la que se podían compartir texto, documentos, mapas, fotografías o incluso vídeos. Cerró en 2010. Aquella aplicación web, que unía conceptos de escritura colaborativa, está presente en servicios como Docs.

iGoogle

«¿Y si creamos una página de inicio para que los usuarios personalicen sus servicios?» debió de pensar el directivo o ingeniero de la compañía cuando propuso iGoogle. No era mala idea, la verdad. Se trataba de un espacio para modificar y añadir extensiones, herramientas y otras funciones disponibles. Se puso en marcha en 2005 y duró hasta tres años después hasta que la firma optó por integrar ese concepto en la página principal.

Picasa

Recordado y añorado por muchos usuarios, la vida de Picasa fue demasiado corta. Era un servicio de almacenamiento y edición fotográfico que permitía a los usuarios compartir sus imágenes fácilmente. Nació en 2002 y tuvo tal éxito que dos años después la compró Google para cerrarla definitivamente en 2016. Desde entonces se ha centrado en potencial Google Photos.

Reader

Muchos usuarios lo echan de menos, sobre todo profesionales de medios de comunicación. En una de sus periódicas limpiezas anunció la muerte de Reader, un básico pero útil lector de «feeds» mediante el cual los usuarios podían agregar y consultar páginas y blogs fácilmente. Su trayectoria, sin embargo, fue muy dilatada, dado que comenzó en 2005 hasta acabar en 2013.

YouTube también tiene varios

YouTube Red o YouTube Gaming han sido otras grandes apuestas que han caído en saco roto. Ambos servicios eran muy específicos y, en alguno de los casos, su nacimiento versaba en torno a un modelo de suscripción por el cual los usuarios no han quedado prendados. Su problema, en líneas generales, ha sido entregar una plataforma que hasta entonces Google facilitaba de manera gratuita y una competencia feroz.