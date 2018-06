Facebook Si estas patentes se hacen realidad en Facebook, mejor que cierres tu cuenta Salen a la luz algunos proyectos que ha registrado la red social desde hace varios años, aunque todavía no los ha puesto en práctica pero pueden poner en riesgo la privacidad de sus usuarios

J.M.SÁNCHEZ

Tiene algo de encanto descubrir patentes. La batalla por registrar proyectos es un subterfugio que, por regla general, no quiere decir que se vayan a poner en marcha. Pero las empresas se apresuran a hacerlo, muchas veces por miedo a que otros rivales se le adelanten y, luego, tengan un problema legal en alguna región en la que operan. Pueden ser ideas peregrinas con mayor o menor sentido que, en muchas ocasiones, sirven de antesala para una iniciativa a largo plazo.

La mayoría de las marcas comerciales lo hacen. En el sector de la tecnología y la innovación es algo corriente. De ahí a que empresas como Apple o Samsung presentan sus solicitudes porque siempre quedará la frase de «a mí se me ocurrió primero y lo puedo demostrar». Facebook, la mayor red social del mundo no iba a ser menos. Ahora, han salido a la luz algunas ideas que se le ocurrió en algún momento dado y que, en caso de que finalmente se hicieran en realidad, su maltrecha confianza quedaría aún más tocada, según informa «The New York Times».

Son siete patentes descubiertas recientemente y que, al parecer, ha venido registrando al multinacional desde el año 2012, una época en la que en países como España todavía no había hecho explosión. Todas ellas, según los expertos, pueden suponer un nuevo golpe a la privacidad de sus 2.450 millones de usuarios registrados en todo el mundo. El hecho que Facebook haya solicitado patentes como el empleo de cámaras para analizar las expresiones de los usuarios no supone en ningún momento que lo pongan en marcha, pero demuestra las intenciones de analizar y rastrear todos los aspectos de la vida de las personas.

El hecho que la compañía de internet ha patentado mecanismos de espionaje tampoco debería sorprender después de todo, pero invita a pensar que Facebook ha querido explotar en la medida de lo posible todos los aspectos de la vida de los miembros de su comunidad para fines comerciales.

Analizar y «leer» tus relaciones

Uno de los campos de la biografía que Facebook invita a rellenar a sus usuarios es el establecimiento del estado civil de cada uno. Soltero, casado. Son descripciones que les sirve para alimentar aún más su herramienta de publicidad y enviarte anuncios personalizados. Es decir, si tienes pareja lo más probable que no recibas sugerencias de amistad de chicas o banners de la aplicación de citas de moda. Por el contrario, si tienes novia es posible que alguien te muestren regalos o flores.

A nadie se le escapa ya esa forma de operar de las empresas de internet. Pero por la cabeza de Mark Zuckerberg se le pasan muchas cosas. Una de ellas, según describe la patente US20150356180A1 atribuida a Ismael Onur pero asignada a Facebook en 2014, propone un sistema de análisis predictivo para saber si un usuario tiene una relación sentimental. Para ello, reza el texto, recoge la información de las interacciones del usuarios, tales como las veces que visita la página de otro usuario, la cantidad de personas de la foto de perfil o el porcentaje de amigos del género opuesto.

Clasificar tu personalidad y forma de ser

Otra patente, la número US9740752B2 y registrada en 2016 por Michael Nowak y Dean Eckles, propone utilizar los mensajes y publicaciones de los usuarios para inferir rasgos de personalidad. Es decir, clasificar a las personas en etiquetas. Para ello, se describe cómo sería posible incluso que los anuncios se ajustaran aún más a la forma de ser de cada uno de nosotros.

La publicidad cambiaría, pues, en función de si Facebook «sabe» que somos más extrovertidos o introvertidos, si tenemos estabilidad emocional o somos más dispersos. Sería aún más adentrarse en la vida de las personas. Y todo en base a los mensajes e interacciones que realizamos. Si este mecanismo se pusiera en marcha la compañía ingresaría aún más dinero de las marcas y anunciantes.

¿Predecir tu futuro y tu muerte?

Esta solicitud de patente (US20120016817A1 y atribuida a Alex Smith y David Braginsky) describe de qué manera se puede explotar el uso de sus publicaciones y mensajes, además de las transacciones y la geolocalización de las compras online, para predecir cuándo se va a producir un evento vital importante, como un nacimiento, una graduación universitaria o, incluso, la muerte de la persona. Anticiparse a los cambios de vida de los usuarios haría que Facebook pudiera personalizar aún más los anuncios. La bicoca para las marcas.

Identificar tu cámara

La patente US8472662B2 solicitada por Daniel Muriello, Stephen Charles Heise y Jie Chen propone un sistema de análisis capaz de determinar la marca de la cámara usada para capturar las imágenes que se han subido a la red social. Para ello, se pueden cruzar datos como los píxeles defectuosos, los arañazos de lente, los metadatos o la frecuencia de uso para «descubrir» las posibilidades que existen de que una persona que ha subido tal fotografía conozca a otra, incluso si no se conectó previamente. Esta función bien podría utilizarse para «adivinar» la afinidad entre dos personas, sugerir etiquetas, recomendar amistades o, incluso, eventos, así como detectar cuentas fraudulentas.

«Escuchar» a tu entorno

Hay un temor siempre recurrente entre los usuarios, aunque negado por parte de las empresas del sector, que apunta a un posible acceso sin consentimiento al micrófono de los teléfonos móviles para «espiarnos». Las redes sociales, en caso de que esto fuera cierto, tendrían un filón para mandar publicidad al analizar las conversaciones. Durante sus intervenciones en EE.UU. y Europa, Zuckerberg negó que Facebook «escuchara» a sus usuarios.

Pero, sin embargo, sí ha solicitado una patente (US20170195435A1, atribuida a Ramesh Rangarajan Sarukkai) por la cual se describe un sistema para explorar el uso del micrófono de los dispositivos para «identificar programas de televisión» que los usuarios consumen, lo que le daría a la compañía un dato relevante acerca de si los anuncios se silencian o no, realizar un patrón de conducta y los gustos de las personas. Vamos, el Gran Hermano en toda regla.

Rastrear tu rutina

Otra solicitud de patente (US20160316341A1, registrada por Andrea Vaccari, Gabriel Grisè, Mayank Lahiri en 2013), pretende analizar el seguimiento de su rutina semanal y hacer un envío en forma de notificaciones a otros usuarios en caso que se produjera algún tipo de desviación o cambio. Además, describe el uso de la ubicación de su teléfono en la noche para establecer dónde vive exactamente.

Analizar aún más tus hábitos

Esta patente (US9369983B2, en 2012) propone cruzar la ubicación de su teléfono con la de los amigos para deducir con quién socializa con más frecuencia. También propone monitorizar cuando el dispositivo se ha parado para rastrear cuántas horas duerme. Con ello, Facebook tendría a mano (si es que no lo hace ya) un panel de estadísticas de la ubicación de sus usuarios de manera continua.