Spotify, Trip Advisor, Duolingo, Kayak o Shazam. Si tienes algunas de estas aplicaciones instaladas en tu móvil, ten mucho cuidado. Y es que según un informe « How Apps on Android Share Data with Facebook» («Cómo las aplicaciones de Android comparten datos con Facebook»), de la ONG británica Privacy International, estas «apps» ceden los datos personales de los usuarios a la compañía que preside Mark Zuckerberg, independientemente de que tengas cuenta o no en Facebook, apenas la utilices o haga mucho que no entras.

La red social «realiza un seguimiento rutinario de usuarios, no usuarios y usuarios desconectados fuera de su plataforma a través de sus herramientas comerciales», concluye el estudio tras analizar los datos de 34 aplicaciones de Android, con una base de instalación de 10 a 500 millones, entre los meses de agosto y diciembre de 2018.

Para entender cómo se comparten los datos de usuarios, el informe ha analizado la actividad de los desarrolladores de aplicaciones, que comparten con la red social los datos a través del Kit de desarrollo de software (SDK) de Facebook, un conjunto de herramientas de que ayudan a los desarrolladores a crear aplicaciones para un sistema operativo específico (Android, en este caso).

«Descubrimos que al menos el 61% por ciento de las aplicaciones que probamos transfieren datos a Facebook en el momento en que un usuario abre la aplicación», asegura la ONG. Esto sucede tanto si el usuarios tiene o no cuenta, o ha iniciado o no sesión.

Perfiles de usuarios

En líneas generales, las aplicaciones que transmiten automáticamente datos a Facebook comparten dicha información junto con un identificador único: el ID de publicidad de Google (AAID) para «permitir a los anunciantes vincular los datos sobre el comportamiento de los usuarios desde diferentes aplicaciones y la navegación web a un perfil completo». Así, al combinar los datos, «pueden pintar una imagen detallada e íntima de las actividades, intereses, comportamientos y rutinas de las personas, algunas de las cuales pueden revelar datos de categorías especiales, incluida la información sobre la salud o la religión de las personas». Privacy International ejemplifica cómo una persona que tenga instalada en su terminal la «app» Qibla Connect (de oración musulmana), Period Tracker Clue (un rastreador de período), Indeed (una aplicación de búsqueda de empleo) y My Talking Tom (una aplicación para niños), permite a Facebook elaborar un perfil de ese usuario: mujer, musulmana y madre en búsqueda de empleo.

«También encontramos que algunas aplicaciones envían de forma rutinaria datos a Facebook que son increíblemente detallados y, a veces, sensibles», añade la ONG. Se refiere «a los datos de las personas que han cerrado sesión en Facebook o que no tienen cuenta», añade. Tal es el caso de la «app» Kayak, de búsqueda de viajes y de comparación de precios, «que envía información detallada sobre las búsquedas de vuelos a Facebook, que incluyen: ciudad de salida, aeropuerto de salida, fecha de salida, ciudad de llegada, aeropuerto de llegada, fecha de llegada, número de billetes (incluido el número de niños) y tipo de billetes.

Otra de las graves conclusiones que expone Privacy International es que aunque la política de cookies de Facebook expone dos formas con las que los usuarios que no tienen cuenta pueden controlar el uso que hace Facebook con las cookies para enviar publicidad dirigida, el organismo asegura que, tras probarlas, «no tuvieron un impacto perceptible en el intercambio de datos que hemos descrito en este informe».

Estas son las aplicaciones que, según Privacy International , comparten datos con Facebook:

1. MyFitnessPal (contador de calorías)

2. Duolingo (idiomas)

3. Indeed (búsqueda de empleo)

4. Localizador Familiar y Movil

5. Ritmo Cardíaco - Monitor Pulso

6. KAYAK

7. King James Bible (KJV) Free (Biblia)

8. Muslim Pro - Horas del rezo, Athan, Corán y Quibla

9. Mi Talking Tom (juego de mascota virtual)

10. Clue Calendario menstrual y de ovulación

11. Encuentra dirección de Qibla

12. Shazam (para identificar música)

13. Skyscanner – Vuelos, hoteles y coches

14. Spotify: música y podcasts

15. Linterna

16. Tiempo - The Weather Channel

17. TripAdvisor: hoteles, restaurantes, vuelos

18. VK (red social)

19. Yelp (guía)

20. صلاتك Salatuk (Prayer time) (indica el tiempo Oración, las mezquitas más cercanas y la dirección a la Qibla)

Respuesta de los afectados

Tras el estudio, las propias compañías afectadas no han tardado en reaccionar. Skyscanner, por ejemplo, al verse implicado, lanzó una actualización de la «app» que «detendrá la transmisión» de datos. «Como resultado de esto, auditaremos todo nuestro seguimiento de consentimiento y estamos comprometido a realizar los cambios necesarios para garantizar que los derechos de privacidad de los viajeros se respeten plenamente», asegura.

«Spotify apuesta por la transparencia y la equidad», indica la compañía. «Estamos trabajando para evaluar los hallazgos técnicos de Privacy International. También evaluaremos si se deben hacer cambios en la Integración con Facebook».

Esta investigación tiene su razón de ser en un momento en el que Facebook atraviesa por su peor crisis a raíz del escándalo de Cambridge Analytica en 2018. Fue entonces cuando EE.UU. y Europa se preguntaron acerca del seguimiento que realiza Facebook. «Por estos motivos, en este informe planteamos preguntas sobre la transparencia y el uso de los datos de aplicaciones que consideramos oportunos e importantes», indica Privacy International.

Una vez más, la compañía que preside Mark Zuckerberg se estaría saltando el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la UE, que entró en vigor en 2018.

Facebook se defiende y asigna la responsabilidad exclusiva a los desarrolladores de aplicaciones, cuyo trabajo debe garantizar que tengan el derecho legítimo de recopilar, usar y compartir los datos. Sin embargo, las herramientas de Facebook no siempre dejan margen a los desarrolladores, y transmiten de forma automática los datos, señala la ONG.

En otras investigaciones previas, se ha demostrado «cómo el 42,55% de las aplicaciones gratuitas en la Google Play comparten datos con Facebook, lo que convierte a la red social en el segundo rastreador de terceros, después de Google», indica la ONG.