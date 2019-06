AuronPlay y su hilarante historia como ministro de El Salvador El popular «youtuber» fue nombrado Ministro de YouTube por Nayib Bukele

A.M. @abc_tecnologia Actualizado: 19/06/2019 18:50h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

AuronPlay es uno de los « youtubers» españoles con más éxito de nuestro país. Cuenta con más de 16 millones de seguidores en Youtube, donde acumula más de dos billones de visualizaciones. El humor es la clave de su éxito y de ahí su reciente «escarceo» con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

El famoso « youtuber» no tiene pelos en la lengua. Y no duda en entrometerse en conversaciones ajenas. Así, el pasado 15 de junio, Perxitaa, otro «youtuber» español y amigo AuronPlay, tuiteó a Nayib Bukele. «Siguen sin llegarme los billetes para visitar El Salvador. Me estoy poniendo nervioso», le dijo. El presidente, cuya actividad en Twitter es surrealista, le contestó: «Se le ordena comprarlos usted mismo de su salario como YouTuber», a lo que AuronPlay le dijo: «Así se habla».

El catalán encandiló de tal manera al presidente que, de nuevo, Bukele informó: «Por Decreto Presidencial, nombro a AuronPlay como mi Ministro de YouTube». En ese momento, las redes enloquecieron.

así se habla, mano dura. — AuronPlay (@auronplay) 16 de junio de 2019

Si por algo se caracteriza Nayib Bukele es por informar vía Twitter de sus medidas, nombrando a quienes forman parte de su Gobierno. De hecho, su equipo siempre le responde por Twitter.

Su orden será ejecutada inmediatamente. — Rogelio Rivas (@RogelioRivasSS) 4 de junio de 2019

Ahorita mismo Presidente. — Michelle Sol (@misol140) 4 de junio de 2019

Así que AuronPlay se convirtió en uno más del equipo que dirige El Salvador. Tanto que ya se ha puesto «manos a la obra» con sus primeras medidas:

Se le ordena a @J0aquinPA acatar inmediatamente la solicitud del Ministro @auronplay y asearse antes de grabar videos. https://t.co/NagNh7oxwI — Nayib Bukele (@nayibbukele) 18 de junio de 2019

Evidentemente, se trata de una broma que se ha hecho viral en los últimos días.

AuronPlay, de 30 años, es natural de Badalona, Barcelona. Su nombre real es Raúl Álvarez y aunque forma parte de Youtube desde 2006, saltó a la fama en 2012. Hasta entonces, trabajaba en una fábrica de encuadernación. Allí estuvo nueve años hasta que decidió dejarlo y dedicarse exclusivamente a Youtube.