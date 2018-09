El audio en directo llega a Twitter

«A veces sólo quieres hablar sin salir ante la cámara. Estamos lanzando la emisión de audio sólo, por lo que tus seguidores podrán oírte pero no verte». Este ha sido el tuit con el que Twitter ha dado a conocer su última novedad: la retransmisión de audio en directo. Una opción que, de momento, sólo está disponible en iOS. Los usuarios de Android aún tendrán que esperar para probar esta funcionalidad de la que la compañía no ha dado más detalles.

Sometimes you just want to talk, without being on camera. We’re launching audio-only broadcasting, so your followers can hear, but not see you.



Rolling out now for iOS. pic.twitter.com/tBsm37NcdH