Así es el nuevo Samsung Galaxy S10

El Honor View 20 no va a ser el único terminal de este 2019 con una pantalla perforada. Evan Blass, periodista de «VentureBeat» ha dado a conocer a través de su cuenta de Twitter, como es habitual, la primera imagen real del próximo Samsung Galaxy S10 que tendrá también una pantalla agujereada sin apenas marcos.

La imagen difundida solo muestra el panel frontal del nuevo «smartphone» de Samsung, que será presentado a principios de este año. Incluso hay quienes apuntan que la gran cita tecnológica de Barcelona, el Mobile World Congress, será el lugar elegido por la compañía para presentarlo.

La pantalla del terminal está perforada por la que es la cámara frontal, una nueva tendencia por la que parece que empiezan a apostar los fabricantes. Este nuevo diseño da margen más que suficientes para se reduzcan los bordes de la pantalla.

Además, el Galaxy S10 tendrá -según Blass- carga inalámbrica, una característica con la que ya cuentan otros terminales en el mercado, como el iPhone XR, iPhone XS o el Huawei Mate 20 Pro.

Samsung Galaxy S10 "Beyond 1," in the wild. pic.twitter.com/EMquh59Kln