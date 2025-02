Retrasar el pinzamiento del cordón umbilical reduce en un 17% el riesgo relativo de muerte o discapacidad grave de un niño en la primera infancia. Además, señala una investigación, dirigida por la Universidad de Sydney (Australia), esta técnica se asocia con una reducción del 30% en la mortalidad antes de los dos años.

Se trata del ensayo clínico más grande sobre el pinzamiento tardío del cordón umbilical en los bebés nacidos antes de las 30 semanas. y ha visto, tras un seguimiento de dos años, que retrasar el pinzamiento del cordón umbilical salva la vida de los bebés.

El estudio comparó los resultados de más de 1.500 bebés, 767 con un retraso de 60 segundos en el pinzamiento y 764 con un pinzamiento del cordón antes de 10 segundos después del parto.

Además, el pinzamiento tardío hizo qu un 15% menos de bebés en este grupo necesitara transfusiones de sangre después del nacimiento.

El estudio se publica en « The Lancet Child and Adolescent Health ».

El líder del estudio, William Tarnow-Mordi , señala que el simple proceso de esperar un minuto antes de pinzar tendrá un impacto significativo en todo el mundo.

«Es muy raro encontrar una intervención con este tipo de impacto que sea gratuita y no requiera nada más sofisticado que un reloj», asegura.

Esto, añade, «podría contribuir significativamente al objetivo de desarrollo sostenible de la ONU para poner fin a las muertes evitables en recién nacidos y niños menores de cinco años, un objetivo que realmente ha sufrido durante la pandemia».

En opinión de Kristy Robledo , de la Universidad de Sydney, «si se aplica sistemáticamente en todo el mundo, el objetivo de esperar un minuto antes de pinzar el cordón umbilical en bebés muy prematuros que no requieren reanimación inmediata podría garantizar que 50.000 niños más sobrevivan sin una discapacidad importante en la próxima década».

Podría contribuir significativamente al objetivo de desarrollo sostenible de la ONU para poner fin a las muertes evitables en recién nacidos y niños menores de cinco años, un objetivo que realmente ha sufrido durante la pandemia

En otras palabras, agrega, «por cada 20 bebés muy prematuros que se retrasan en lugar del pinzamiento inmediato, uno más sobrevivirá sin una discapacidad importante».

El pinzamiento tardío del cordón umbilical es una técnica de rutina en los bebés a término para permitir que el recién nacido tenga tiempo de adaptarse a la vida fuera del útero; sin embargo, hasta hace poco, los médicos generalmente cortaban el cordón de los bebés prematuros de inmediato para poder brindar atención médica urgente.

Ahora, destaca Robledo, «sabemos que casi todos los bebés muy prematuros comenzarán a respirar por sí mismos en el primer minuto, si se les da ese tiempo».

«Creemos que, después de retrasar el pinzamiento del cordón, los bebés obtienen más glóbulos rojos y blancos y células madre de la placenta , lo que ayuda a lograr niveles saludables de oxígeno, controlar las infecciones y reparar el tejido lesionado», indica.

La primera evidencia, publicada en « American Journal of Obstetrics and Gynecology », que indicaba que el pinzamiento tardío del cordón umbilical podría tener beneficios para los bebés prematuros y sus madres se publicó en 2017 de una revisión sistemática de ensayos en casi 3.000 bebés prematuros.

Si bien la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que a los recién nacidos, incluidos los bebés prematuros que no requieren ventilación con presión positiva, no se les debe pinzar el cordón umbilical antes de un minuto después del nacimiento, esto no siempre se ha aplicado de manera constante.