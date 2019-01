La drástica resolución de un ecologista para combatir el cambio climático: «He decidido no tener hijos» Jason MacGregor es de una isla llamada Príncipe Eduardo en Canadá que se ha visto afectada por fuertes tormentas

«Tiempos drásticos ameritan medidas drásticas», explica Jason MacGregor a la BBC. «Soy de una isla llamada Príncipe Eduardo en Canadá y hemos visto tormentas fuertes que han tenido un efecto destructivo en nuestros puertos», comenta el canadiense a la cadena británica.

La isla en la que vive es particularmente vulnerable a la erosión marina y la subida del mar. Y ante esa perspectiva MacGregor ha tomado una decisión que no deja de sorprender a muchos: «He decidido no tener hijos para ayudar a combatir el cambio climático».

«Lo complicado en relación al cambio climático y en cómo combatirlo es que menos es más. Usar menos recursos, es decir, menos niños, comer menos carne, conducir menos, viajar menos», explica este ambientalista en relación con la decision vital que ha tomado.

«Tengo una pareja y los dos estamos de acuerdo. Tuvimos una conversación profunda sobre no tener hijos y sobre ayudar a combatir el cambio climático», cuenta. «Pero si puedo hacer mi parte al no tener hijos, eso es algo bueno que puedo hacer por el medio ambiente».

Jason no es el único que piensa así. Anna, de Reino Unido, le contó a la BBC que no tendrá hijos porque quiere «salvar el planeta. Lo mejor que puedo hacer por el medio ambiente es no tener hijos». «Tener hijos, principalmente te convierte en un consumidor de recursos. No quiero decir que nadie debería tener hijos, pero es un hecho. Si quedase embarazada, tendría un aborto», aseguró .