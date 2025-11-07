Wizz Air demora tres años el A321XLR fabricado en parte en Cádiz

Wizz Air Holdings ha anunciado este viernes un acuerdo con Airbus para retrasar tres años el pedido de 88 aviones al fabricante europeo, cuando el envió estaba previsto inicialmente para el año fiscal 2030, por lo que ahora se entregarán en 2033, con incidencia en la planta de Cádiz, donde se fabrican piezas de la familia A320 y todas sus evoluciones posteriores.

Como parte de este cambio, el compromiso para los aviones A321XLR se ha reducido de 47 a 11, incluidas las cinco unidades ya entregadas, y los 36 pedidos restantes de A321XLR se han convertido en compromisos para 36 aviones A321 neo.

Cabe apuntar que en la planta de Airbus Cádiz, ubicada en El Puerto, se producen los timones de altura del estabilizador trasero y las coberturas de los motores (fan cowl) para los aviones de la familia A320, incluyendo componentes para el A321XLR.

La aerolínea húngara ha argumentado que el ajuste ofrece una mayor flexibilidad en la gestión de la ampliación de su flota y también se ajusta a sus planes de crecimiento a largo plazo, tal y como recoge 'Bloomberg'.

El objetivo de la medida es respaldar una tasa de crecimiento anual de la capacidad de asientos del 10% al 12% hasta 2030. Se espera que la flota esté compuesta íntegramente por aviones neo para el año 2029.

Por lo tanto, el pedido total pendiente con Airbus, de 273 aviones, se mantiene sin cambios con respecto al número y solo se ha revisado el reajuste del calendario de entregas.

