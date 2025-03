«La vida es un trayecto en el que llegamos sin nada y nos vamos sin nada, por lo que debemos llenarla de lindas experiencias»

Hay personas que tienen que estudiar historia y otras que directamente la viven. Los primeros tienen una memoria prodigiosa, los segundos se ahorran todo el texto y pasan directamente a las vivencias, experiencias y aprendizaje que han sacado de un momento especial de su vida.

Gustavo Egusquiza es uno de esos hombres que por suerte o por desgracia ha estado presente en diferentes momentos de la historia, no solo de España, del mundo. Una de sus epopeyas nos lleva unos meses atrás en el tiempo. El escritor y periodista bilbaíno tiene en su hacer ser el último visitante con carné de prensa que tuvo el honor de ser invitado por Isabel II a Balmoral. Uno de los lugares más privilegiado y a la vez austero del concejo de Aberdeenshire, en Escocia. Sitio eterno, pulcro y escocés que se convertía en el favorito de la reina para pasar sus días libres. «Tenía contactos en el círculo cercano de la reina Isabel y me dejaron pasar un par de días en Balmoral para hacer un artículo sobre los proyectos de sostenibilidad que tiene el príncipe Carlos, ahora rey, allí».

El periodista experto en viajes de lujo rememora los dos días que pasó invitado en el Castillo justo dos meses antes que la reina Isabel II falleciera. «Es un sitio mágico. Hay que conocer Escocia para para entender un poco lo que significa Balmoral. Es volver a los usos y costumbres y las tradiciones más ancestrales y escocesas». La única persona con pasaporte español que ha pisado las dependencias de la soberana inglesa relata que es un lugar muy mágico y lleno de naturaleza, donde todo lo que ves te lleva a un ámbito rural. Gracias a sus contactos con la monarquía inglesa Gustavo Egusquiza ha conseguido conocer más sobre la última reina del país y porque le gustaba tanto estar en este Catillo de Balmoral alejada del ruido de Londres. «Es un lugar muy mágico y apartado de todo. Hay muy pocas poblaciones en esa zona que, además, es un enclave perfecto. Los vecinos de Braemar y de Ballater, las dos poblaciones más cercanas al castillo, la trataban como una vecina más y eso le gustaba. Es lógico que un lugar así sea el favorito de una persona».

Otra de sus experiencias le ha llevado a seguir estando vivo a día de hoy. Cuando el periodista trabajaba en Vanitatis propuso hacer un viaje y bajar 4.000 metros con la compañía OceanGate para ver los restos del Titanic, pero desistió puesto que pensó que estaba poniendo en riesgo su vida para ver algo que ya está suficientemente fotografiado. «El tiempo me ha dado la razón. Las condiciones no eran las más adecuadas para ese tipo de inversiones, sobre todo por los materiales que se utilizaban, pero eso lo supe a posteriori. El accidente me sorprendió. Las tragedias ocurren. Todos los todos los productos y aparatos que producimos fallan en un momento u otro porque la tecnología es falible».

Una de las curiosidades del sumergible es que se llamaba 'Titán' justo igual que el primero de los libros que salió proféticos que se publicó antes de la inauguración del Titanic y que hablaba de un barco que se hundía en las profundidades del Atlántico. «El CEO de la compañía dijo que este sumergible era prácticamente insumergible y al final nos hemos dado cuenta de que la tecnología es falible y que la arrogancia humana nunca es buena. La seguridad siempre debe ir en por delante cuando se hacen este tipo de visitas turísticas», explica Gustavo Egusquiza.

Sobre el turismo en nuestra región, el considerado en 2019 por Forbes Latinoamérica como uno de los mayores expertos en turismo de lujo del mundo, explica que tenderemos a una especie de cambio climático. «Es importante atraer un turismo de calidad que tenga un impacto positivo en las regiones. La provincia de Cádiz es una gran desconocida y creo que las autoridades deberían apostar por una estrategia de turismo sostenible y de calidad porque tienen toda la infraestructura, gastronomía, atractivo e historia que es importante potenciar. Es importante tener estadistas que velen por el bien común de la sociedad a largo plazo y para eso es importante tener proyectos a medio y largo plazo con una estrategia clara que respete los proyectos que sean buenos para la ciudadanía, independientemente de la ideología».

En todos estos años Gustavo Egusquiza ha aprendido que es bueno viajar ligero de equipaje, ya que, metafóricamente, «la vida al final es un trayecto en el que llegamos sin nada y nos vamos sin nada, por lo que debemos llenarla de lindas experiencias».

El miércoles estará en el Club El Buzo de Vista Hermosa para dar una conferencia sobre el futuro de la monarquía en Gran Bretaña, teniendo en cuenta los próximos retos a los que se enfrentan. Todo en un coloquio en el que también se oirán un mix de experiencias personal que ha vivido el profesional del turismo de lujo.