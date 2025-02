Esta venta de Cádiz sirve la tostada más brutal de la provincia: lleva butifarra, morcilla, chorizo y taquitos de jamón

Descubrimiento sabrosísimo en Chipiona. Se trata de la Venta El Gato, ha llegado la revolución de las tostadas, y no, no estamos hablando de las típicas tostadas con tomate y aceite, ¡aquí hablamos de todo un festín! Un video viral en TikTok, @comoconmimi ha dejado a todos con la boca abierta tras descubrir un restaurante que no solo sirve unas tostadas épicas, sino que además guarda un pedazo de historia de la copla en su interior.

Imagina una tostada que no solo lleva pan crujiente, sino que se adereza con butifarra, chorizo, morcilla, taquito de jamón y, por supuesto, un mix especial que llaman «picaíto« ¡y con una cantidad generosa, no vaya a ser que te quedes con hambre!

Y si te pensabas que esto ya era todo, tenemos una que te hará sentirte como en el paraíso: chicharrón de Cádiz con queso, servido con pan de toda la vida. El queso, bien fundido, y el pan de toda la vida.

Pero la sorpresa no acaba aquí, amigos. En el interior del restaurante, un pedacito de historia y leyenda se revela: es el mismo restaurante que Rocío Jurado tanto mencionaba. El «Restaurante del Gato» de su primo Antonio.

Así que si estás buscando una experiencia gastronómica única y un trozo de historia, ya sabes dónde ir.