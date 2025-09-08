La vendedora Francisca González reparte un Sueldazo de la ONCE que deja 240.000 euros en Torre Alháquime

La Voz de Cádiz 08/09/2025

El sorteo del fin de semana de la ONCE ha dejado en Torre Alháquime uno de sus Sueldazos, agraciado con 2.000 euros al mes durante diez años, lo que suma un premio total de 240.000 euros.

La responsable de repartir la suerte ha sido Francisca González, vendedora de la ONCE desde 2023, que ofrece sus cupones en el centro de la localidad. «Estoy muy contenta y con una sensación muy buena de haber arreglado la vida a una familia», declaraba emocionada esta mañana.

El sorteo del primer domingo de septiembre estuvo dedicado al Día Internacional del Aire Limpio, bajo el lema «por un cielo azul».

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE reparte cada sábado y domingo un premio principal de 300.000 euros más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón, y otros cuatro premios de 2.000 euros al mes durante diez años consecutivos.