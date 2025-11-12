Trabajos nocturnos para arreglar la carretera A-381

La Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, realizó durante la noche de este martes una obra para adecuar el firme en un tramo inicial de la autovía A-381. La actuación de conservación de esta carretera se ha desarrollado entre los puntos kilométricos 0 y 0,9 de esta vía. Se han llevado a cabo en horario nocturno para evitar afecciones de tráfico en una vía muy transitada.

Estos trabajos de conservación y seguridad vial consistentes en el fresado y reposición del firme han transcurrido con normalidad, en la bifurcación de calzadas en sentido Algeciras y Jerez, donde comienza la autovía, en la convergencia de dos carriles a uno y en la conexión con el ramal de incorporación de la autopista AP-4.

A esta obra se suman otras realizadas recientemente en varios tramos de la autovía A-381, que en total suponen una inversión aproximada de 281.100 euros.