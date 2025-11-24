Un trabajador encuentra este extraño objeto en los corrales de Rota: «¿Será una piedra fenicia, romana o moderna?»

Las redes sociales sirven a veces para plantear dudas a los usuarios y entre todos buscar una respuesta. Tiktok es la aplicación que ha utilizado un pescador de Rota precisamente con este fin.

El hombre, ha grabado el vídeo desde los corrales de Rota. «Si hay algo que tenemos en los corrales son piedras, pero de vez en cuando se encuentran algunas piedras que son un tanto curiosas», comienza.

Y continúa explicando su sorprendente hallazgo. «Acabamos de encontrar esta piedra que es bastante pesada. Pesa muchísimo, es un rectángulo y además tiene unas marcas muy curiosas porque tiene estas líneas. Estas tres líneas que van corriendo a lo largo de todas las caras exteriores del rectángulo«, relata mientras enseña la piedra a la cámara.

@andresbarbarota Objeto claramente trabajado por el hombre hallado en los Corrales de Rota. ¿Será una piedra fenicia, romana, moderna o incluso del atalantis? ¿Alguien sabe su origine y su uso? #arqueología #piedraantigua #corralesdeRota #AndrésBarba #misteriomarino ♬ original sound - Andres Barba-Rota

«Lo mismo alguien nos puede iluminar sobre qué es esta piedra que hemos encontrado aquí en los corrales de Rota», concluye.

Respuestas

Evidentemente, las respuestas en los comentarios no se han hecho esperar. Aunque hay varias personas que apuestan por una caja de caudales oxidada y desgastada por el paso del tiempo, también hay espacio para las bromas y los chistes. Sin embargo, el misterio sigue aún sin ser resuelto.