El tiempo para la Semana Santa de Cádiz 2025: estas son las previsiones día a día

El buen tiempo en Andalucía se romperá previsiblemente desde este jueves 10 de abril con la llegada de una borrasca que dejará precipitaciones en toda la región hasta el Martes Santo, mientras que se espera una mejoría de cara a la segunda mitad de la Semana Santa.

Esta información se escribe un día antes, el miércoles 9 de abril al mediodía. Y las previsiones pueden ir variando de un día para otro, por lo que habrá que estar atento a las actualizaciones que se vayan haciendo públicas desde los distintos canales oficiales y expertos en materia meteorológica.

Tal y como adelantaba la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la borrasca Olivier, la número 15 de gran impacto de la temporada, llega este miércoles 9 de abril a España, trayendo de nuevo lluvias a muchos puntos y desplomando los termómetros en algunas provincias.

Olivier se dejará ver especialmente en Canarias. «Los primeros días de Semana Santa 2025 se presentan inestables por la presencia de la borrasca Olivier, que, antes de estos días, va a dejar lluvias intensas en las islas Canarias», advertían desde el organismo estatal en un vídeo de su portavoz, Rubén del Campo. «Dejará un primer fin de semana de Semana Santa lluvioso en muchas zonas de nuestro país, sobre todo en el sur y en el oeste de nuestro país«, explicaba el experto en meteorología.

Semana Santa 2025: un escenario con dos caras

Así, del Pino planteaba un escenario con dos caras para la Semana Santa 2025 en Andalucía: una primera marcada por la posibilidad de lluvias y otra más esperanzadora para el segundo tramo para los cofrades y todos aquellos que quieren disfrutar de estos días de vacaciones. Esto último, especialmente, en el marco de la incertidumbre que supone dar un anticipo de cómo se comportará la meteorología con más de una semana de antelación.

Según el delegado de la Aemet, la borrasca afectará a todas las provincias, aunque con mayor incidencia en la zona occidental de Andalucía. También ha explicado que, en una previsión hasta el Domingo de Ramos, el día más lluvioso será el sábado. Ha trasladado que el frente dejará periodos con y sin precipitaciones, y apostillaba que aún era pronto para conocer la importancia de estas.

En cuanto a las temperaturas, del Pino precisaba que descenderán unos cinco grados desde el sábado, mientras que las mínimas se mantendrán estables durante todo el periodo. Se apuntaba, como así ha sido, la posibilidad de viento de levante de relevancia en la costa de Cádiz desde el pasado martes.

Las primeras jornadas: sol y chubascos

Pero vamos a los que todos nos preguntamos: ¿Qué tiempo hará durante las diferentes jornadas de la Semana Santa que se celebra del viernes 13 al domingo 20 de abril?

Desde Andaluza de Meteorología (Andalmet) se ha establecido una programación meteorológica con una hoja de ruta que comenzó el pasado 2 de abril con un vídeo explicativo sobre las diferentes tendencias esperadas por los distintos modelos. Y siguen actualizando sus informaciones casi a diario. Este periódico se irá haciendo eco de esas actualizaciones para informar a sus lectores.

En las últimas horas se han producido pocas variaciones respecto a lo que ya se sabe. Lo que se apunta a día de hoy es lo que destaca la Aemet: habrá dos caras. El primer tramo estará amenazado por chubascos y el segundo tramo, con los modelos actuales sobre la mesa, a partir del Miércoles Santo, pinta mejor.

Desde Andalmet se va actualizando una imagen muy gráfica de cara al tiempo que se espera cada jornada en cada provincia. ¿Cómo interpretarla? Los distintos colores (verde, amarillo, naranja y rojo) se refieren a los niveles de riesgo de precipitación y vienen explicados en la imagen. Cada casilla tiene cuatro recuadros que nos indican los tramos horarios, la primera corresponde de 00 a 06 horas, la segunda de 06 a 12 horas, la tercera de 12 a 18 horas y la cuarta de 18 a 00 horas.

La imagen es la siguiente:

Viernes de Dolores y Sábado de Pasión: veremos llover

La borrasca que afecta a Canarias poco a poco se va desplazando al oeste de la Península. En su camino afectará a nuestra región. ¿Cómo nos va a afectar? Lo explican desde Andalmet de la siguiente manera:

«Presumiblemente, a partir de jueves va a empezar a entrar una masa de nubes que vendría acompañada de calima. Estas nubes nos van a dejar tres gotas sueltas el jueves, pero sin tener mayores consecuencias. De cara al Viernes de Dolores, ojo porque esa masa de nubes sí dejará precipitaciones acompañadas de barro, principalmente, en las provincias occidentales. En Huelva, en Sevilla y en Cádiz. Pero de madrugada. Irán mejorando conforme avancen la jornada, con lo cual durante la tarde del Viernes de Dolores, la tarde parece ser tranquila en gran parte de Andalucía«.

«Ojo a la noche, a la noche del Viernes de Dolores porque la segunda masa nubosa va a entrar por el mar de Alborán. El mar de Alborán, ya sabéis que va a tocar zonas de Cádiz, de Málaga, de Jaén, de Granada y de Almería. Presumiblemente, esta segunda masa nubosa va a entrar en la noche del Viernes de Dolores, a partir de las once, doce de la noche. Con lo cual, ojo a las cofradías que estén en esas zonas durante esas horas«.

«Y esa banda nubosa irá subiendo hacia el norte para atravesar gran parte de la Península durante la madrugada del Sábado de Pasión, lo cual nos dejará una tarde sábado en la que quedarán algunos chubascos, pero que van a tender a menos».

«Es decir, tanto Viernes de Dolores como Sábado de Pasión vamos a ver llover, pero las tardes, conformen pasen las horas, el riesgo de chubascos va a ser cada vez menor. Es decir, mañanas nubladas y con algunas lluvias; tarde más despejadas, aunque con algún riesgo todavía de algún chubasco«.

Domingo de Ramos: un día señalado

Continúa Andalmet emitiendo sus previsiones, con los modelos de estos días sobre la mesa:

«Domingo de Ramos. Empieza la Semana Grande en Andalucía. ¿Qué va a ocurrir el Domingo de Ramos? Pues bueno, ahora la mayoría de los modelos nos apuntan actualmente a que tendremos una tercera banda de chubascos, que va a entrar por el oeste andaluz: por Huelva, Sevilla y Cádiz. Principalmente se van a tratar de chubascos durante el mediodía. Ya durante la tarde estos chubascos se van a ir desplazando hacia la mitad oriental de Andalucía, aunque tienden a ir perdiendo fuerza«.

«En resumen. El Domingo de Ramos es el día más probable para ver llover a cualquier hora del día. Pero estamos hablando de chubascos dispersos. Es decir, que puede hacer sol en lo alto de tu cabeza. Y a escasos kilómetros puede estar cayendo un buen chaparrón. El Domingo de Ramos va a ser una jornada de estar pendientes, como dijimos, de los satélites y los radares para ver hacia dónde se dirigen esos chubascos que se formen. Obviamente, como los chubascos se alimentan de la energía solar para crecer y para dejar precipitación, conforme el sol vaya cayendo, estos chubascos van a tender a desaparecer. De oeste a este. Con lo cual, es posible que a partir de las siete u ocho de la tarde, ya deje de llover por zonas del oeste andaluz y posteriormente lo pueda hacer en otras zonas de la mitad oriental de Andalucía«.

A partir del Lunes Santo, dos opciones

«Del Lunes Santo en adelante. pues lo que se ve a día de hoy, que mañana puede ser otra cosa totalmente diferente, es un Lunes Santo marcado de nuevo por los chubascos y regularmente repartidos principalmente en las horas centrales del día: entre las doce y las seis de la tarde. Y estos chubascos siempre van a ser más probables en zonas de interior y de montaña. Con lo cual las zonas costeras, en principio, se verían mucho menos afectadas».

«Del Martes Santo y el Miércoles Santo hay dos opciones. La primera es que el tiempo se vaya estabilizando, con lo que dejaría de llover. La segunda es que hay varios modelos que siguen apostando por la entrada de una borrasca. Una borrasca que ya no es una DANA. No trae chubascos aquí y allí, no. Trae lluvias. Lluvias que afectarían a todas las localidades«.

«Aún es difícil, es pronto para saber qué ocurrirá, si va a llegar esa borrasca o no. Pero es muy fácil: si llega, tendremos lluvias el martes y el miércoles repartidas por toda Andalucía. Y si no llega, pues este episodio de inestabilidad acabará el Martes Santo«.

Andalmet anuncia actualizaciones y recuerda que el peor día que se ve a día de hoy «es el Domingo de Ramos». «Pero eso no significa que no podamos ver cofradías en las calles desde la tarde noche.