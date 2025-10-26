El tiempo da un giro en Cádiz con lluvias y tormentas tras un fin de semana casi veraniego

Tras varios días de temperaturas agradables, casi estivales, el tiempo en la provincia de Cádiz da un giro a partir de la noche de este domingo 26 de octubre, coincidiendo con el cambio de hora. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos de nivel amarillo en el litoral gaditano por lluvias y tormentas.

Según el organismo, la alerta estará vigente hasta las 9:00 horas de la mañana, con una precipitación acumulada que podría alcanzar los 15 litros por metro cuadrado en una hora. Las lluvias se concentrarán en zonas costeras y podrían venir acompañadas de tormentas eléctricas puntuales.

Además de Cádiz, las provincias de Almería y Málaga también estarán bajo aviso amarillo por precipitaciones intensas, con acumulaciones más elevadas en el levante almeriense.

¡OJO! Sigue vigente el aviso amarillo por lluvias y tormentas en la provincia de #Huelva y en comarcas de #Sevilla #Cádiz #Córdoba y #Almería al que se suma a las 3:00 Sol y Guadalhorce en #Málaga



Mucha precaución y ante cualquier emergencia 1-1-2#BuenasNoches pic.twitter.com/LEYMdHs9mJ — EMA 112 (@E112Andalucia) October 26, 2025

En el conjunto de Andalucía, se espera una jornada marcada por cielos nubosos o cubiertos y chubascos que pueden ser localmente fuertes, especialmente en el tercio occidental.

En cuanto a las temperaturas, se prevé un descenso generalizado de las máximas y un comportamiento más suave de las mínimas. Los vientos soplarán flojos de dirección variable, con predominio de la componente oeste y poniente moderado a fuerte en el litoral mediterráneo.

Este cambio de tiempo marca el inicio de una semana más inestable, con un ambiente más otoñal tras varios días de cielos despejados y temperaturas propias de finales de verano.