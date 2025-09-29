El tiempo en Cádiz: llega el 'veroño' y estas son las perspectivas de lluvia para los próximos 10 días

Septiembre va tocando a su fin y octubre ya espera a la vuelta de la esquina. Y, como cada lunes, toca preguntarse: ¿Qué tiempo hará esta semana en Cádiz?:

Pues lo que toca es esa palabra que une como ninguna el verano con el otro: la palabra veroño.

Desde Andalmet, se adelanta el tiempo que espera estos días en Cádiz y en el resto de Andalucía: «Veroño. Se marchan las nubes, se van despejando los cielos y llega nuestra querida 'dorsal' anticiclónica para traernos a partir del miércoles. Cielos prácticamente limpios. Aumento de las temperaturas. Y sí, volveremos a superar los 30 grados en varios puntos de nuestra geografía, en especial en el interior, más concretamente en el Valle del Guadalquivir. Las noches, obviamente, serán muy agradables e incluso frescas al amanecer debido a su duración«.

Poniendo el foco en el panorama de lluvias que se presenta, pocas o ninguna, se añade: «ÚLTIMA HORA. El inicio del otoño sigue siendo realmente malo en cuanto a perspectivas de lluvias generalizadas y abundantes. Como mínimo, a partir de este martes y durante los próximos 10 días, no esperamos precipitaciones generales en nuestra tierra. Ya os dijimos que, con condiciones de 'La Niña', el otoño se plantea seco y cálido y, por ahora, así vamos a continuar. Quizás para el 'Pilar' puede haber movimientos, pero queda muchísimo aún. Así que por ahora, sol y moscas en uno de los meses más lluviosos del año en muchos puntos de nuestra geografía«.

Previsiones de la Aemet

Andalucía comienza la semana con episodios de lluvias e inestabilidad derivados de los restos de un huracán y la presencia de una vaguada en altura, aún así los cielos se despejarán y las máximas podrán superar los 30 grados desde mediados de semana.

El delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha precisado que la inestabilidad, que inicialmente «entró por la parte occidental, por Huelva y Sevilla, algo más al norte de lo que esperábamos», todavía puede dejar lluvias débiles en toda la comunidad durante la tarde de este lunes, sobre todo en la parte oriental.

«En casi todas las provincias puede llover todavía, en esta tarde, pero poco; la situación tiende a remitir», ha destacado Del Pino, subrayando que pueden producirse tormentas en las sierras orientales de Jaén, Granada y Almería -«en concreto Cazorla y Segura, Guadix y Baza en Granada y Vélez y Almanzora en Almería»- donde hay aviso por tormentas.

De cara a los próximos días, Del Pino ha indicado que «mañana todavía puede haber cierta inestabilidad, pero muy poca, especialmente en las cordilleras sintéticas, con cantidades muy pequeñas, un litro por metro cuadrado o menos».

El miércoles puede registrarse «alguna lluvia muy dispersa y de muy escasa cuantía», para después dar paso a una atmósfera que tiende a estabilizarse, bajo la influencia creciente del anticiclón atlántico. «Para el fin de semana se esperan cielos poco nubosos», ha señalado.

Sobre las temperaturas, Del Pino ha anticipado un ascenso progresivo «de unos seis grados de aquí al domingo», alcanzando el domingo próximo máximas de «33-34 grados, cuando ahora estamos en 28-29». Las máximas podrán superar los 30 grados desde mediados de semana, con una temperatura media semanal en torno a los 30 grados pero en ascenso constante. Las mínimas, por su parte, «pueden bajar un poco mañana y subir de cara al viernes, aunque apenas variarán y oscilarán en torno a dos grados».

En cuanto al viento, Del Pino ha precisado que «no hay viento significativo», salvo algo de levante en el Estrecho y el mar de Alborán este lunes, y el regreso del levante, de flojo a moderado y puntualmente fuerte, para el miércoles en el Estrecho. En el resto de Andalucía, predominarán el viento flojo y variable.