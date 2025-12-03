Estos son los supermercados y los centros comerciales de Cádiz que abrirán durante los días festivos 6 y 8 de diciembre

El puente de diciembre con los festivos del día de la Constitución el 6 de diciembre y de la Inmaculada Concepción el 8 marcan en muchos hogares el inicio de la Navidad. Para el comercio son también fechas clave en cuanto a ventas, no solo para los ayudantes de Papá Noel o Reyes Magos buscando regalos, sino también para los supermercados ante la proximidad de las comidas y cenas navideñas.

Por ello, los centros comerciales de Cádiz han decidido incluir en sus calendarios de apertura el sábado 6 y el lunes 8, más allá de cines y restauración y permitir a los compradores realizar sus compras en días no laborables. En Jerez, tanto el Área Sur como el Luz Shopping abrirán sus puertas. También lo hará Bahía Sur en San Fernando, El Paseo en El Puerto, Las Dunas en Sanlúcar, Gran Sur en La línea y Puerta Europa en Algeciras. Todos ellos mantendrán su horario habitual.

También abrirá al público El Corte Inglés y otros grandes comercios como Ikea o Leroy Merlin.

Supermercados

Igualmente, los supermercados facilitarán las compras a sus clientes no cerrando durante tres días seguidos, teniendo en cuenta que el día entre los dos festivos cae en domingo.

Mercadona es la excepción, ya que sus establecimientos tan solo estarán abiertos el sábado 6, cerrando tanto el domingo como el lunes 8 de diciembre.

Por otra parte, otros supermercados como Dia, Aldi o Lidl abrirán en su horario habitual ambos días, sábado y lunes, permaneciendo cerrado el domingo como sucede normalmente.