Subdelegación entrega los reconocimientos por el 47 aniversario de la Constitución: «Materializan los derechos y logros de nuestro país»

La Subdelegación del Gobierno de España en Cádiz ha celebrado este miércoles el acto institucional conmemorativo con motivo del 47 aniversario de la aprobación en referéndum de la Constitución española el 6 de diciembre de 1978, donde se ha reconocido a diez personas, servidores públicos y entidades de la provincia que con su trabajo «materializan los derechos y logros de nuestro país», en palabras de la subdelegada, Blanca Flores.

Los galardonados han sido el jefe de la Oficina de Extranjería en Cádiz, Eugenio Ricote; la Unidad de Música del Tercio del Sur de Infantería de Marina; el comisario principal jubilado de la Policía Nacional, Santos Bernal Uceda; la fiscal de enlace de Violencia sobre la Mujer en la Fiscalía de Área de Jerez de la Frontera, María Gala, y la Asociación de Esclerosis Múltiple de Cádiz Joaquín Argente.

También se ha reconocido a la cantaora Carmen de la Jara, la empresa de helicópteros Rotorsun SL, la Mancomunidad de Municipios de la Janda, la Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz y el Equipo @ de la Comandancia de la Guardia Civil Algeciras.

Blanca Flores ha manifestado que con esta celebración «renovamos nuestro compromiso de mantener vivo y con fuerza el espíritu constitucional en un marco de convivencia, inclusión y participación, espíritu con el que nació la Carta Magna al amparo del acuerdo y del consenso«.

Como ha apuntado, «afrontamos nuevos problemas y nuevas realidades en un mundo digital y cambiante«, por lo que ha apostado por »seguir luchando para proteger nuestros servicios públicos, tener viviendas para todos, mejorar nuestras infraestructuras y otros retos, como minimizar los efectos del cambio climático«.

La subdelegada ha pedido «desterrar» de las prácticas políticas «el enfrentamiento que agita permanentemente la convivencia», entendiendo que es «una cuestión de responsabilidad para los que gestionamos lo público».

Los galardonados han recibido una figura, reproducción del monumento a la Constitución de Cádiz, y un diploma conmemorativo, en relación con varios artículos del texto de la Carta Magna.

Reconocimientos

Así, Eugenio Ricote Gil, ha sido reconocido en base al artículo 13 sobre el derecho de las personas extranjeras a gozar en España de las libertades públicas que garantiza la Constitución, una labor que viene realizando desde hace 40 años, 22 de ellos al frente de la Oficina de Extranjería de Cádiz.

La Unidad de Música del Tercio del Sur de Infantería de Marina, lo ha hecho en base al artículo 8, garantizando la soberanía e independencia de España, defendiendo su integridad territorial y contribuyendo a la libre creación artística reconocida en el artículo 20.1. El encargado de representar a este organismo ha sido Ignacio Borrego González, capitán jefe de la Unidad de Música del Tercio del Sur.

Santos Bernal Uceda ha sido galardonado en base al artículo 17, al velar por el derecho a la libertad y seguridad de toda persona y la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizando la seguridad ciudadana del artículo 104, labor que en su última etapa profesional ha ejercido como comisario principal en la provincia de Cádiz hasta el pasado 29 de octubre, fecha en la que se jubiló.

Por su parte, María Gala García, fiscal de enlace de Violencia sobre la Mujer en la Fiscalía de Área de Jerez de la Frontera, ha recibido este galardón en base al artículo 14, por su trabajo en defensa de la legalidad, la igualdad, sin discriminación, entre otros por razón de sexo, promoviendo además la acción de la justicia en defensa de los derechos de la mujer en representación del Ministerio Fiscal, reconocido en el artículo 124.

ANTONIO VÁZQUEZ

La Asociación de Esclerosis Múltiple de Cádiz Joaquín Argente, lo ha hecho en relación con el artículo 49 sobre el derecho a la igualdad real y efectiva, al favorecer la autonomía personal y la inclusión social de las personas con Esclerosis Múltiple. Su presidenta, Dolores Allely Medina, y el vicepresidente, Antonio Mayor Rico han recogido el premio.

Carmen de la Jara ha sido homenajeada en base al artículo 20.1 sobre la libre creación y producción artística que como cantaora lleva realizando durante sus más de 40 años de carrera profesional.

La Empresa de helicópteros Rotorsun ha recibido el galardón en relación con el artículo 45 sobre protección del medioambiente y mejora de la calidad de vida, por su labor en defensa y conservación de los recursos hídricos, de la riqueza cinegética, piscícola y forestal, así como cualquier otra relacionada con la naturaleza y, en concreto, con la retirada del helicóptero accidentado en el embalse de Guadarranque el pasado mes de septiembre. Han recogido los reconocimientos los técnicos de mantenimiento aeronáutico que participaron en el rescate, Mariano Ponce Martínez e Iñigo Celdrán Casajús.

Además, la Mancomunidad de Municipios de la Janda también ha estado presente en este acto al recoger el galardón en base al artículo 9.2, por promover las condiciones necesarias para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas en sus municipios y removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, facilitando además la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, social y cultural. Ha recibido el diploma y la reproducción del monumento a la Constitución de Cádiz Javier Rodríguez Cabeza, presidente de la entidad.

La Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz lo ha hecho en relación con el artículo 14 en favor de la igualdad ante la ley de todos los españoles y el artículo 104, protegiendo el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizando la seguridad ciudadana. Ha recibido la figura conmemorativa y el diploma José Manuel Moreno Gámez, capitán jefe interino de la Intervención de Armas y Explosivos.

Por último, Juan Pedro Torres Barroso, guardia civil jefe del Equipo @ de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, ha recogido el reconocimiento en base al artículo 14, por garantizar la igualdad ante la ley de todos los españoles, y al artículo 18, en sus actuaciones específicas en materia de ciberseguridad, protegiendo el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

El acto ha finalizado con los himnos de Andalucía, cantado por Carmen de la Jara, y de España, interpretados por la Unidad de Música del Tercio del Sur.