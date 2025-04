Sprint final en la obra del tren de La Cabezuela para su estreno antes de final de año

La visita del ministro de Movilidad, Óscar Puente, a Cádiz a finales del pasado enero sirvió para poner fecha de terminación a varias obras de infraestructura que se llevan a cabo en la provincia. Una de ellas es el tren de La Cabezuela. El ministro aclaró entonces que la nueva conexión de mercancías entre el muelle del Bajo de la Cabezuela y la línea Cádiz-Sevilla entraría en funcionamiento en el segundo semestre de este año.

La fecha anunciada por el ministro era nueva, nunca se había dicho, pero se antoja difícil que se cumpla este compromiso. No hay que olvidar que la obra estuvo paralizada casi cinco meses a finales de 2024 como consecuencia de los trabajos previos para el desvío de un cable de alta tensión soterrado. La obra del trazado no podía continuar hasta que Endesa, compañía eléctrica responsable, no desviara una de las líneas subterráneas que cruzan el polígono del Trocadero y que se encontraba en mitad del recorrido del trazado ferroviario. Precisamente este cable subterráneo es el que suministra electricidad a esta zona industrial de Puerto Real. No obstante, las máquinas han vuelto al terreno y estamos en un sprint final para culminar la obra antes de diciembre.

La compañía eléctrica cumplió con el cometido de elevar aún más los cables aéreos para facilitar así la construcción del viaducto del tren de La Cabezuela, sin embargo, se atascó con la actuación sobre línea soterrada como consecuencia de la burocracia.

Aún restan la terminación de medio kilómetro, las pruebas de carga y los ensayos

Adif, a través de la UTE adjudicataria Dragados y Tecsa Empresa Constructora, tuvieron que esperar casi cinco meses a que Endesa solucionara el entuerto. El importe del sobrecoste por el retraso y traslado del cable fue de 1,3 millones de euros.

En el marco de la mejora de los accesos ferroportuarios, Óscar Puente anunció el 29 de enero pasado que estaba previsto poner en funcionamiento el nuevo ramal de acceso al Bajo de la Cabezuela durante el segundo semestre de 2025, lo que permitirá impulsar tanto la operativa de la Bahía de Cádiz como el desarrollo socioeconómico de su área de influencia, y potenciar la intermodalidad en el transporte de mercancías.

El ramal ferroviario en construcción tiene una longitud de 4,4 km y dará acceso a la zona del muelle de la Cabezuela, donde la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz tiene ya desplegadas un haz de vías. Los trabajos, adjudicados por 36,3 millones, se enmarcan en el convenio firmado por Adif, Puertos del Estado y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Avances

Las obras se encuentran muy avanzadas en un 70% del trazado, con la vía premontada en los primeros 800 metros y el cerramiento previsto a ambos lados de la vía instalado en prácticamente su totalidad. Asimismo, en los últimos 2,4 km del ramal la plataforma se encuentra finalizada, con el lecho de balasto tendido y las traviesas colocadas.

Tras la visita del ministro restaba la construcción del tramo central, de 1,1 km, una vez concluido el desvío de líneas eléctricas subterráneas por parte de las compañías suministradoras y obtenida la preceptiva autorización para proceder a su conexión en los próximos días. Completada la plataforma en este tramo, se procederá a finalizar el montaje de vía en la totalidad del ramal, mientras prosiguen los trabajos de las instalaciones de control, mando y señalización.

El tiempo apremia y la fecha de estreno anunciada por el ministro se echa encima. Cabe recordar que antes de poner en servicio la línea es necesaria la prueba de carga del viaducto y los ensayos con maquinaria sobre el nuevo trazado.

El trazado del ramal ferroviario de La Cabezuela tiene casi 5 kilómetros y conectará el polígono del Bajo de La Cabezuela con la línea Sevilla -Cádiz. El nuevo tren tendrá un uso exclusivo para las mercancías que llegan y salen por barco al puerto gaditano, lo que permitirá su distribución de una forma más rápida.

Cuatro años de obras

La obra del tren de La Cabezuela arrancó después del verano de 2021 y en diciembre de ese mismo año ya era visible en el polígono del Trocadero. Las máquinas empezaron a desbrozar el terreno en el Bajo de La Cabezuela, donde las hormigoneras comenzaron a consolidar la cimentación para el viaducto. Cabe recordar que el primer tramo del trazado ya estaba construido en el suelo portuario del Bajo de la Cabezuela y desde 2021 se actúa sobre la antigua línea ferroviaria de Matagorda, que cruzaba de punta a punta el Trocadero. Esta línea la utilizaban antaño los trabajadores de los astilleros desde Puerto Real hasta Matagorda y estuvo operativa desde finales del XIX hasta bien entrada la década de los 60.

La maquinaria actúa sobre los últimos metros que quedan de trazado en el polígono del Trocadero ANTONIO VÁZQUEZ

El ramal ferroviario de acceso al muelle del Bajo de la Cabezuela forma parte de las actuaciones previstas en la Línea Sevilla-Cádiz y se encuentra en el tramo Estación Aeropuerto Jerez de la Frontera-Cádiz y cuyo recorrido afecta únicamente al término municipal de Puerto Real. El objeto del proyecto de construcción es dotar de un acceso ferroviario de 4,402 km de longitud, a la zona del Muelle de la Cabezuela donde la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz tiene ya construido un haz de vías. Este ramal tendrá una gran importancia en el desarrollo de transporte de mercancías tipo graneles sólidos. Todo ello, una vez esté ejecutada la conexión a la red general de ferrocarriles para que pueda entrar en funcionamiento.

Este proyecto de conexión ferroviaria – de vital importancia para la competitividad del puerto de Cádiz- está financiado por Puertos del Estado, con cargo al Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria, y cuenta con una partida económica de 26,5 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses. La obra tenía que estar finiquitada después del verano de 2024.