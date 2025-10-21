Sofía Osborne, presidenta del Grupo Osborne, ganadora nacional del 'CaixaBank Premio Empresaria' 2025

Sofía Osborne, presidenta del Grupo Osborne, con sede en El Puerto de Santa María (Cádiz), ha sido elegida ganadora nacional de la novena edición del 'CaixaBank Premio Empresaria' 2025, que reconoce el talento y la excelencia profesional de empresarias que son referente para el conjunto de la sociedad española por su trayectoria empresarial, visión estratégica, capacidad de liderazgo y compromiso social. El pasado mes de julio Sofía Osborne ya fue seleccionada como la vencedora del premio en su fase regional en Andalucía.

Según ha indicado en una nota, el jurado de este galardón, que integran directivas y directivos de CaixaBank, ha elegido a Sofía Osborne entre las ganadoras en la fase regional del certamen por su experiencia empresarial, lo que le ha permitido liderar la estrategia de internacionalización, sostenibilidad y modernización de la empresa.

Sofía Osborne lidera la gestión del Grupo Osborne desde hace dos años, cuando se convirtió en la primera mujer presidenta en la historia del grupo, constituido en 1772. Además, el jurado ha tenido en cuenta para premiar a Sofía Osborne y al Grupo Osborne el desarrollo que ha realizado de productos premium, el rejuvenecimiento de marcas tradicionales, así como las adquisiciones estratégicas para diversificar el portfolio de una empresa consagrada como un referente internacional de la gastronomía española gracias a marcas tan reconocidas como Cinco Jotas, Sánchez Romero Carvajal, Vinos de Jerez Osborne, Anís del Mono, Veterano o Nordés, entre muchas otras.

En paralelo, tal y como establecen las bases del premio, el jurado ha valorado que sea propietaria de la compañía --ostenta el 10%-- y su gran compromiso social. En este capítulo, el grupo canaliza todas las acciones de responsabilidad social corporativa a través de la Fundación Osborne, que pone el acento en la formación de los jóvenes orientada a favorecer la empleabilidad y fomentar la cultura del emprendimiento y la innovación.

CaixaBank ha recordado que con anterioridad a este reconocimiento, el talento de Osborne ha sido merecedor de otras distinciones como el 'XXXIII Premio Fedepe de Liderazgo Mujer Directiva' en 2023 o su nombramiento como presidenta del Foro de Marcas Renombradas Españolas.

El CEO de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha sido el encargado de entregar el galardón a Sofía Osborne en un acto celebrado en la oficina 'all in one' de Madrid, que ha contado también con la presencia de las finalistas-ganadoras en la fase regional, así como de ganadoras de años anteriores.

«Este premio me llena de orgullo porque es un reconocimiento a toda la familia Osborne, a los 360 accionistas y a todo el equipo humano que está detrás«, ha destacado la presidenta del Grupo Osborne, que ha añadido que »el liderazgo femenino aporta una visión diferente de lo que son los negocios, una cercanía al equipo humano y una empatía«.

El consejero delegado de CaixaBank, por su parte, ha subrayado que «el 'Premio Empresaria' de CaixaBank reconoce, un año más, la trayectoria y el talento de las empresarias, así como el papel fundamental que juegan en el sector empresarial«. »Tanto la ganadora, Sofía Osborne, como las finalistas-ganadoras de la fase regional, pueden presumir de tener una visión estratégica de negocio y una capacidad de liderazgo que contagia entusiasmo y les permite sacar lo mejor de sus equipos«, ha apuntado Gortázar.

Al acto han asistido, además, las ganadoras regionales que optaban al galardón nacional del 'CaixaBank Premio Empresaria' 2025: Carolina Quetglas Vera (BQ Hoteles), Eulalia Alomar Serrallach (Grupo CreuBlanca), Dafra Suárez Pulido (MultiÓpticas), Inés Sánchez de la Morena Ruiz (Casa Kiriko), Bibiana Nicolás-Correa Vilches (Nicolás Correa), Míriam Pujol Giralt (Calaf Group), María José Félix Lavech (Grupo Helados Estiu), Elena Ceca Antón (Tonelería Murua), Ana Cristina Poza Fernández (LPS Grupo), María Sánchez García (La Pastora) y Silvia Díaz Queipo (Language Kingdom).

Sofía Osborne formará parte de la 'Comunidad Premio Empresaria' de LinkedIn creada por CaixaBank, que promueve la relación y el networking entre todas las ganadoras territoriales de todas las ediciones anteriores y les da acceso a actividades exclusivas. Además, podrá asistir a un evento de prestigio internacional para conectar con empresarias líderes a nivel global.

Como ganadora del 'CaixaBank Premio Empresaria', Osborne se une a Judith Viader, de Frit Ravich; Inés Juste, presidenta del Grupo Juste; Rocío Hervella, fundadora y consejera delegada de Prosol; Arancha Manzanares, vicepresidenta de Ayesa; Lina Mascaró, presidenta de Grupo Mascaró; Pilar Martínez-Cosentino, consejera delegada de Grupo Cosentino; Maite Casademunt, presidenta y directora creativa de Lola Casademunt; y María José Cascajo, fundadora de HC Clover, todas ellas ganadoras de las ediciones anteriores del 'CaixaBank Premio Empresaria'.

Finalmente, CaixaBank ha señalado que su compromiso con la diversidad y la excelencia empresarial es consciente de la importancia que tienen las empresarias en el peso de la economía e impulsa estos premios como muestra de apoyo y reconocimiento al liderazgo femenino. Estos galardones se enmarcan en el programa de diversidad de CaixaBank Wengage, un proyecto transversal desarrollado por personas de todos los ámbitos de la entidad basado en la meritocracia y en la promoción en igualdad de oportunidades, que trabaja para fomentar y visualizar la diversidad en todas sus dimensiones: de género, generacional, cultural, personas con discapacidad, LGTBIQ+.