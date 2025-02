Silencio, se rueda en Cádiz

La celebración de la segunda edición del South Series International Festival ha vuelto a situar a Cádiz en el epicentro de la industria audiovisual. Un evento que en su primera edición tuvo un impacto económico global de 31.350.000 euros. Se cifró en 10.440.000 euros el impacto socioeconómico que ha tenido el South Series Festival en el entorno. Del mismo modo, también se cifró el impacto mediático que ha tenido el evento en 20.910.000 euros.

Desde la provincia de Cádiz se muestra a la región como un escenario idílico para la grabación de series y películas, ya que hablamos de un territorio con más de 300 días de sol al año, con 285 kilómetros de costa, y con un importante patrimonio cultural e histórico. En la provincia se han grabado películas como 'Muere otro día' de la saga James Bond, 'Knight & Day', con Tom Cruise y Cameron Díaz; Viggo Peter Mortensen en 'Alatriste' y hasta Steven Spielberg escogió Trebujena como sede para 'El imperio del sol'.

Según los datos de Andalucía Film Comission, el impacto económico directo e indirecto de los rodajes en Andalucía en el año 2022 fue de 141.242.800 euros, lo que supuso un aumento del 19,33% respecto del año anterior. El número de empleos directos e indirectos generados por los rodajes durante 2022 fue de 23.380, lo que supone un importantísimo aumento del 20,40% respecto al año 2022. Aún no se tienen datos relativos al año 2023.

El impacto directo e indirecto de la industria audiovisual en la provincia de Cádiz lo representa la película 'Pathaan', y que supuso un impacto económico de 700.000 euros, aunque solo el videoclip de la película de Bollywood, dónde se muestran todas las maravillas de la provincia, tiene casi 900 millones de visualizaciones en Youtube.

También en 2022 se rodó en Cádiz, Jerez, y El Puerto, uno de los grandes éxitos de Neflix en 2024, la serie 'Kaos', que narra la historia de seis humanos que llegan a descubrir su conexión con los dioses corruptos de la antigua mitología griega, y que tuvo más de diez millones de visualizaciones en sus dos primeras semanas. En Cádiz rodaron en la plaza Santa María del Mar, en El Puerto en enclaves como la calle Misericordia o la calle Luna. Cabe destacar que participaron 600 profesionales entre cámaras, actores, técnicos o extras.

En la primavera de 2023, la plaza Mina se transformaba por unos días en Río de Janeiro (Brasil) y, uno de los locales del callejón del Tinte, en la embajada de Polonia durante la Segunda Guerra Mundial. El motivo, la grabación de la serie de Disney 'We Where the Lucky Ones' ('Nosotros fuimos los afortunados'), ya estrenada, y que narra la historia de una familia judía que está decidida a sobrevivir y reunirse después de haber sido separada en la Segunda Guerra Mundial.

«Hazte un favor: rueda en Cádiz»

Las ciudades de la provincia de Cádiz se promocionan como plató para la grabación de series y películas. Durante la gala inaugural del South Series International Festival, el Ayuntamiento de la capital lanzaba un vídeo promocional sobre las ventajas de rodar en Cádiz.

Desde Cádiz Film Office, la empresa municipal que gestiona el sector audiovisual en Cádiz, se trabaja en la promoción de la ciudad como lugar para los rodajes de producciones y para que, una vez en la ciudad, puedan acceder a todos los servicios que necesiten.