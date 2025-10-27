Tres horas de rescate nocturno en Grazalema para salvar a un senderista desorientado con sus perros

La Guardia Civil de Cádiz ha rescatado, durante la pasada noche, a un senderista desorientado en la sierra del Endrinal de Grazalema. Se trataba de un senderista que, tras la caída de la noche, la meteorología adversa y carecer de iluminación frontal, le impidió continuar la ruta y regresar. La ubicación en la que se encontraba era una zona escarpada con una fuerte caída, por lo que se le informó que no se moviera ese lugar hasta ser atendido por la Guardia Civil. Tras ser alertado el Grupo de Rescate e Intervención de Montaña de la Guardia Civil con base en Ubrique, un equipo localizó al senderista acompañado de sus dos perros, en perfecto estado, siendo acompañado en una maniobra a pie que duró 3 horas hasta su regreso a zona segura.

Los hechos ocurrieron durante la noche de este domingo alrededor de las 20 horas cuando un senderista, alertaba a la Guardia Civil de que tras realizar el sendero de la Sierra del Endrinal, le había caído la noche, la mala meteorología y carecía de luz frontal por lo que se habían desorientado y no encontraban la forma de continuar hasta zona poblada, además de informar que la ubicación en la que se encontraba se trataba de una zona escarpada con una fuerte caída por lo que le era más complicado poder moverse del lugar debido a la falta de luz y las condiciones de terreno.

Tras recibirse comunicación del incidente al Centro Operativo de la Guardia Civil de Cádiz se alertó al Grupo de Rescate e Intervención de Montaña de la Guardia Civil, con base en Ubrique, quienes de manera inmediata se hicieron cargo de la situación contactando con el senderista a través de su teléfono móvil para ubicarlo, transmitirle tranquilidad y seguridad en esos momentos donde tanto se necesita mantener la calma.

Antes de iniciar un trayecto a pie del Grupo de Rescate e Intervención de Montaña, los agentes constataron el lugar y la situación en la que se encontraba el senderista, el cuál manifestó que estaba acompañado de sus dos perros e iba provisto de material y vestuario suficiente para permanecer allí esperando a ser rescatado.

Una vez en el lugar de los hechos, a las 21:00 horas el GREIM realizó un acceso a pie desde el Puerto del Boyar desde donde inician la ruta en busca del senderista, localizando en torno a las 22:00 horas.

Tras valorar que esta persona y sus dos perros que le acompañaban se encontraban en perfecto estado, se inició la evacuación hasta llegar finalmente a zona segura alrededor de las 23:55 horas.

Es importante recordar que existe la aplicación móvil «Alertcops» totalmente gratuita que permite contactar de forma directa y sencilla con las fuerzas y cuerpo de seguridad. De esta manera, y en casos como los éste, con solo pulsar el botón SOS la aplicación envía automáticamente nuestra ubicación al centro operativo más cercano.

El Grupo de Rescate e Intervención de Montaña de la Guardia Civil, GREIM, tiene como misión específica el ejercicio de todas aquellas funciones encomendadas a la Guardia Civil en las zonas de montaña o aquellas otras que por su dificultad orográfica o climatológica requieran una especial preparación física y técnica, así como el empleo de determinados medios técnicos.