Sierrasur 2025: fecha, artistas, actividades y división por días de las actuaciones

El ecofestival SIERRASUR se acerca y a tan solo una semana de la llegada del festival la organización prepara una plan de actividades de lo más divertido para disfrutar en familia, de forma gratuita con la entrada del festival.

En un entorno espectacular, en plena serranía gaditana, en el bello pueblo de Zahara de la Sierra se volverá a vivir una nueva y esperada edición de una de las citas musicales más especiales del otoño en esta zona, será el fin de semana del 11 y 12 de octubre.

Un encuentro con buena música alterna de diversos estilos como la fusión, mestizaje y el rock donde se dan la mano artistas y bandas como RAULE, MIGUEL CAMPELLO, LA GUARDIA, ASLÁNDTICOS, COLECTIVO PANAMERA, entre otros muchos.

División por días

SÁBADO 11 DE OCTUBRE

-Miguel Campello

-La Guardia

-Morochos

-JavyPablo

-La Perra Blanco

-Elioht

DOMINGO 12 DE OCTUBRE

-Raule

-Aslándticos

-Colectivo Panamera

-La Jungla Band

-Nya de la Rubia

-Alan Nepa

Una esperada cita de auténtica fusión entre música y naturaleza que se complementa con divertidas actividades de ocio, deporte y entretenimiento como talleres de pintacaras, percusión, caretas de animales, kayak, paddel surf, carreras de sacos y otras muchas. Adjuntamos horarios. *gratuitas con la entrada del festival.