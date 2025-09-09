Secuestran y torturan durante tres días a un joven en Puerto Serrano por la pérdida de una partida de drogas

La Voz de Cádiz Sierra 09/09/2025

La Guardia Civil ha detenido a ocho personas en la operación 'Trepamuros', desarrollada en Puerto Serrano, contra una organización criminal dedicada al tráfico de drogas que secuestró y torturó durante tres días a uno de sus integrantes, al que culparon de la pérdida de cocaína y heroína. Un noveno miembro permanece fugado y tiene dictada una orden de búsqueda y detención.

Los hechos se remontan al pasado 28 de agosto, cuando una llamada alertó de la presencia de un joven en el interior de una vivienda de la localidad. Al llegar al lugar, los agentes hallaron a un vecino en un estado físico muy deteriorado. El joven, que pidió inicialmente ser acompañado a su domicilio sin dar más explicaciones, fue trasladado al centro de salud y posteriormente al hospital, donde recibió atención especializada.

Una red de narcotraficantes

En un primer momento, la víctima se negó a aportar datos por miedo, pero finalmente relató que formaba parte de una red dedicada al tráfico de cocaína y heroína. Según explicó, el 25 de agosto viajó con otro integrante de la organización a Dos Hermanas (Sevilla) para introducir droga en su organismo y trasladarla hasta Puerto Serrano, donde debía expulsarla en un lugar seguro.

Golpes y torturas

Tras hacerlo, parte de la sustancia desapareció en circunstancias no aclaradas. Los líderes de la red lo acusaron de haberse quedado con la droga y lo sometieron a golpes, torturas y la ingesta forzada de laxantes, tanto farmacéuticos como caseros, en un intento de recuperar los estupefacientes. El secuestro se prolongó hasta el 28 de agosto, cuando el joven logró escapar de sus captores y refugiarse en una vivienda de la localidad, donde fue encontrado por la propietaria y la Guardia Civil.

Un momento del operativo en Puerto Serrano L.V.

Ocho detenidos

La madrugada del 4 de septiembre se realizaron varios registros domiciliarios que permitieron detener a ocho de los nueve integrantes de la red. El último permanece en paradero desconocido.

El Juzgado de Instrucción nº 3 de Arcos de la Frontera decretó el ingreso en prisión de seis de los arrestados, imputados por delitos de secuestro, torturas, lesiones, tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas. Las parejas de los líderes quedaron en libertad con cargos.

La operación 'Trepamuros' ha sido desarrollada por el Equipo de Policía Judicial de Arcos de la Frontera, con apoyo del GRS-2, la Compañía de Villamartín, la Unidad de Seguridad Ciudadana, el Servicio Cinológico y el Equipo Pegaso.