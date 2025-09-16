El primer pueblo de Cádiz que fue declarado Conjunto Histórico-Artístico de España: tiene calles estrechas y un increíble patrimonio histórico

Puerta de entrada a la Ruta de los Pueblos Blancos, Arcos está considerado uno de los pueblos más bellos de España. Existen huellas de sus primeros pobladores prehistóricos y romanos en el yacimiento de la Sierra de Aznar, pero a quien debe la ciudad su impronta y actual fisonomía es a la cultura musulmana.

A través de estrechísimas y empinadas calles y bajo antiguos arcos, el visitante se aproxima a su casco antiguo, declarado Conjunto Histórico, donde se conservan joyas monumentales como el castillo de los Duques (s. XV), la Puerta de Matrera (ss. XI-XIV) y los restos del recinto amurallado, sus palacios y casas señoriales, la basílica de Santa María, la iglesia de San Pedro, además de numerosos templos, capillas y conventos.

La ciudad de Arcos de la Frontera fue declarada Monumento Histórico-Artístico en 1962, atendiendo a sus valores urbanísticos y arquitectónicos, con un caserío de impresionante blancura, a sus valores históricos, con unos orígenes que se remontan a épocas fenicia y romana, y por sus valores artísticos, con importantes iglesias, casas solariegas y calles con escudos, ajimeces y portadas.

Solo un año después de que terminara la Guerra Civil, en 1940, La Alberca (Salamanca) fue el primer pueblo de España en ser declarado Conjunto Histórico-Artístico. Y el primero de la provincia de Cádiz fue Arcos. Un conjunto histórico es una de las categorías asociadas a la declaración de bien de interés cultural, junto con los monumentos, jardines y sitios históricos, así como zonas arqueológicas.

La declaración afectó al sector delimitado por la vieja muralla, definido por los restos que de la misma se conservaban. Fue la monumentalidad cristiana la que le valió para que todo su Casco Antiguo fuese declarado Conjunto Monumental Histórico-Artístico por Real Decreto de marzo de 1962, determinado por la muralla que existió y definido por los pocos restos que aún se conservan de ella.

Con la finalidad de preservar el entorno del Conjunto Monumental, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía declaró la ampliación del mismo. Existen, además, otros dos monumentos declarados Históricos-Artísticos: La Basílica Menor de Santa María y el órgano de esta misma iglesia.

Esta 'ciudad de los poetas' (así denominada por los numerosos artistas que en ella han nacido o que se han afincado aquí), hay que visitarla despacio, descubrirla poco a poco, sin prisas, enamorarse de un rincón, de una calle empinada, de alguna joya arquitectónica, deleitarse con su sabor a pueblo de tradiciones, para que su imagen permanezcan para siempre en la memoria de todos.